Κόντρα κυβέρνησης-ΕΛΑΣ: «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση» – «Πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Τσίπρα για να καλύψει τις αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο»

Για «διαστρέβλωση της αλήθειας» κατηγορούν οι κυβερνητικές πηγές την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) και τον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα πολεμικά αεροσκάφη F-16 και τα F-35 της χώρας μας από το 2019 έως σήμερα. Η δε ΕΛ.Α.Σ. καταλογίζει «πατριδοκάπηλες επιθέσεις» στην κυβέρνηση δίνοντας συνέχεια στις πρωινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει σημειωθεί οπισθοχώρηση ως προς το εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Σε υψηλούς τόνους πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν: «Ο κ. Τσίπρας αντί να μιλά για ‘εθνική ήττα’ υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης F-35, ας διαβάσει τουλάχιστον τη σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην ‘Καθημερινή’, ο οποίος σε σχετική ερώτηση ανέφερε ρητώς ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους».

«Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί» προσθέτοντας ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα», επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές. «Δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο», αναφέρουν οι ίδιες πηγές της κυβέρνησης.

Συνεχίζουν στον ίδιο τόνο αναφέροντας ότι «η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35 και τώρα παραμένει εκτός, ενώ η Ελλάδα το 2022 παρήγγειλε τα F-35, η απόκτησή τους εγκρίθηκε από την Βουλή το 2024 και τα πρώτα υπερσύγχρονα μαχητικά αναμένεται να παραληφθούν το 2029». «Σε ό,τι αφορά τα F-16 με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών μας αεροσκαφών», επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές και καταλήγουν αναφέροντας: «Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας».

ΕΛ.Α.Σ.: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψεύδεται για άλλη μία φορά»

Προηγουμένως, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει πως η κυβέρνηση επιδίδεται σε «πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα για να καλύψει τις αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο». «Δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψεύδεται για άλλη μία φορά σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και την εθνική άμυνα. Αυτή άλλωστε είναι και η προσφιλής τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Στην οικονομία δεν υπάρχει φτωχοποίηση των Ελλήνων, τα δεκάδες σκάνδαλα είναι ‘μεμονωμένα περιστατικά’ και οι αποκαλύψεις για εθνικές υποχωρήσεις είναι ‘προσωπικές απόψεις’», αναφέρει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.. «Ωστόσο αυτήν την φορά ξεπέρασε και τον ίδιο του τον εαυτό, αναφέροντας ότι το 2015-2019, η Τουρκία «συμμετείχε σε κορυφαία εξοπλιστικά προγράμματα» και η Ελλάδα ‘βρισκόταν σε δυσμενή θέση’», επισημαίνει η ΕΛ.Α.Σ..

Στο ίδιο πνεύμα, αναφέρει: «Θυμίζουμε στον κ. Μαρινάκη ότι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το ίδιο έτος εστάλη και το πρώτο Letter of Request για τα F-35». «Αντίθετα, επί ημερών Μητσοτάκη, η Τουρκία έχει εξοπλιστεί αφειδώς από τους συμμάχους μας: Αγόρασε F-16 από τις ΗΠΑ με όρους που εάν υπήρξαν, δεν ενεργοποιούνται, προβαίνει σε μεγάλες συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ενώ με την Γαλλία υπέγραψε και Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας. Παράλληλα υπέγραψε τη Συμφωνία της Μέκκας με την Σαουδική Αραβία, στην οποία παραμένουν ακόμα οι ελληνικοί Patriot», επισημαίνει η ΕΛ.Α.Σ. «Στις πόσες εθνικές ήττες θα απολογηθεί επιτέλους η κυβέρνηση;», διερωτάται.

«Όσον αφορά την πρωτοφανή – ακόμη και για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο – χυδαιότητα προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι ‘παρουσιάζει την κατάσταση πιο θετικά για την Τουρκία από ό,τι την παρουσιάζουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί’, για τα F-35, δεν εκπλησσόμαστε», τονίζει στην ανακοίνωσή του η ΕΛ.Α.Σ.. «Αυτές τις πατριδοκάπηλες κατηγορίες εξαπολύει πάντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα επειδή ασκεί κριτική, μετά από κάθε φιάσκο της», υπογραμμίζει.

«Η αλήθεια για τα F-35 είναι μια όσο και εάν δεν αρέσει στον κ. Μαρινάκη: Το 2018 – 2019 είχαμε πάγωμα της πώλησης των F35 με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων και το East Med Act, ενώ τον Ιούλιο 2019 το State Department ανακοίνωσε ρητά την διακοπή πώλησης των F-35 στην Τουρκία», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ.. «Σήμερα, παρά το όσα έχει δώσει ο κ. Μητσοτάκης στις ΗΠΑ και ιδίως έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επ’ αόριστον, ο Donald Trump δυστυχώς δηλώνει παντού ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πουλήσει στην Τουρκία τα F-35», επισημαίνει.

«Καταλαβαίνουμε την αμηχανία στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση», στηλιτεύει η ΕΛ.Α.Σ. «Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου των ΗΠΑ απαξιώθηκε χθες σε live μετάδοση από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ ο οποίος κράτησε ουδέτερη στάση σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις», υπογραμμίζει η ΕΛ.Α.Σ.. «Ωστόσο αντί να προσπαθεί να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, θα ήταν πιο σκόπιμο να εξασφαλίσει ουσιαστική στήριξη για την πόντιση του καλωδίου, τα θαλάσσια πάρκα, το Κυπριακό και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αφήνοντας τις πατριδοκάπηλες δηλώσεις», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ..