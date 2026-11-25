Η απόφαση του Κιέβου να μεταφέρει τη στρατιωτική δράση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό μέτωπο, χτυπώντας ρωσικά πλοία ανοικτά της Λιβύης, φέρνει την Τζόρτζια Μελόνι αντιμέτωπη με ένα σύνθετο πολιτικό και γεωπολιτικό δίλημμα.

Με τις εθνικές εκλογές στην Ιταλία να διαφαίνονται στον ορίζοντα της άνοιξης, η Ρώμη παρακολουθεί με ανησυχία τη σύγκρουση να πλησιάζει στις ακτές της, φοβούμενη αποσταθεροποίηση στη Βόρεια Αφρική, νέες μεταναστευτικές ροές και αναζωπύρωση των εσωτερικών πιέσεων για τη στήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Ανησυχία στη Ρώμη

Η Τζόρτζια Μελόνι έχει ένα πρόβλημα που ακούει στο όνομα Ουκρανία, σημειώνει το Politico, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου και ενός φορτηγού πλοίου στη Λιβύη κινδυνεύουν να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις στη Ρώμη — έναν σύμμαχο του Κιέβου που διατηρεί παράλληλα παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη βορειοαφρικανική χώρα.

«Εάν αυτό αποτελεί συνέχεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ιταλία, είναι ανησυχητικό, ιδίως επειδή εργαζόμαστε για τη σταθερότητα της Λιβύης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, προσθέτοντας ότι η Ρώμη δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Ταγιάνι συνομίλησε την Τρίτη με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα.

«Ο υπουργός επανέλαβε στον Ουκρανό ομόλογό του πόσο ζωτικής σημασίας είναι για την Ιταλία να συνεχίσει να εργάζεται ώστε να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης με τη Ρωσία και στη Μεσόγειο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Για την Ιταλία, «είναι ουσιώδες να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία της Λιβύης και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη σταθερότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της χώρας».

Από την πλευρά του, ο Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης της ακροδεξιάς «Λέγκας», ενός φιλοκρεμλινικού ελάσσονος εταίρου στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι που αντιτίθεται στην περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε ότι «δεν θα είχε νόημα» εάν η στρατιωτική υποστήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία «καταλήξει να διεξάγει πολέμους και να βυθίζει πλοία ανά τον κόσμο».

Το Κίεβο υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να πλήττει ρωσικά πλοία, ακόμη και εκείνα που είναι ελλιμενισμένα στη Βεγγάζη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο της μάχης.

Αποσταθεροποίηση και μεταναστευτικό

Το ζήτημα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πονοκέφαλο για τη Μελόνι, εκτιμά το Politico.

Η Ρώμη ανησυχεί ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της Λιβύης, πρώην ιταλικής αποικίας, φοβούμενη ότι εάν η πολιτικά εύθραυστη χώρα βυθιστεί εκ νέου στο χάος, θα μπορούσε να πυροδοτηθεί ένα νέο μεταναστευτικό κύμα στη Μεσόγειο.

Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της στη Λιβύη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μετανάστευση ως όπλο εναντίον της χώρας, δήλωσε ο Αρτούρο Βαρβέλι, ανώτερος ερευνητής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR).

«Για την Ιταλία, η Λιβύη είναι ο σημαντικότερος φάκελος εξωτερικής πολιτικής, διότι ό,τι αφορά τη Λιβύη αφορά την Ιταλία», τόνισε η Λία Κουαρταπέλε, βουλευτής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ιταλικού κοινοβουλίου.

Πολιτική μοναξιά για τη Μελόνι

Η ισχυρή στήριξη της Μελόνι προς την Ουκρανία την φέρνει σε αντίθεση με τμήμα του κυβερνητικού της συνασπισμού, καθώς και με μεγάλο μέρος της πολιτικής αντιπολίτευσης, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το καλοκαίρι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, ηγέτης του λαϊκιστικού «Κινήματος Πέντε Αστέρων» -βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης- προκάλεσε πολιτική θύελλα αμφισβητώντας τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σε περίπτωση νίκης της κεντροαριστεράς στις επόμενες εκλογές.

Αντίθετο στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο είναι επίσης το ακροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα «Εθνικό Μέλλον», υπό τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι.

Σκεπτικισμός επικρατεί και στην κοινή γνώμη. Οι Ιταλοί είναι οι λιγότερο πρόθυμοι να στηρίξουν την Ουκρανία μεταξύ των μεγάλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης, με δημοσκόπηση της YouGov νωρίτερα φέτος να δείχνει ότι μόνο το 32% των Ιταλών ενδιαφέρεται εάν θα επικρατήσει έναντι της Ρωσίας.

Για τη Μελόνι, «είναι ένας δύσκολος αγώνας να τον διαχειριστεί», σημείωσε ο δημοσκόπος Λορέντσο Πρελιάσκο.

«Εμείς [οι Ιταλοί] φοβόμαστε να πάρουμε θέση· τείνουμε να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις συγκρούσεις και σε οποιαδήποτε ιταλική εμπλοκή σε οποιαδήποτε σύγκρουση», πρόσθεσε.

Αυτή η εθνική επιφυλακτικότητα έχει καταστήσει την Ιταλία έναν σχετικά μικρό δωρητή προς την Ουκρανία, προσφέροντας πολύ λιγότερα από χώρες όπως η Γερμανία ή τα σκανδιναβικά κράτη. Η Ιταλία έχει παράσχει περίπου 3 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια, ποσό που ενισχύθηκε από ένα νέο πακέτο ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Παρότι υπάρχουν ανησυχίες για πολιτικό κόστος, η παροχή στρατιωτικής βοήθειας «είναι απίθανο να επηρεαστεί ουσιαστικά από τις ουκρανικές επιθέσεις», εκτίμησε ο Αλεσάντρο Μαρόνε, επικεφαλής του προγράμματος άμυνας, ασφάλειας και διαστήματος στο Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων (IAI) της Ρώμης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, δεν είναι μόνο η Ιταλία που ανησυχεί για τη διεύρυνση του πολέμου στη Μεσόγειο.

«Η ελληνική κυβέρνηση ανησυχεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο στην ανατολική Μεσόγειο και σχεδιάζει να έχει συζητήσεις για το ζήτημα με ομονοούντες εταίρους στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ανώτερος Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Αμετακίνητο το Κίεβο

Παρ’ όλα αυτά, το Κίεβο εμμένει στην απόφασή του να πλήξει ρωσικά πλοία. «Η Ουκρανία αμύνεται έναντι της ένοπλης επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ενέργειές μας συνιστούν άσκηση του εγγενούς δικαιώματος στη νόμιμη άμυνα», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίχι.

«Η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να πλήττει τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους του επιτιθέμενου. Αυτοί περιλαμβάνουν ρωσικά πολεμικά πλοία, φορτηγά σκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και πόρους, καθώς και δεξαμενόπλοια που ανήκουν στον σκιώδη στόλο και συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή», ανέφερε.

«Η Ουκρανία δεν παρασύρει κανέναν στον πόλεμο, ούτε εξάγει τη σύγκρουση αλλού».

Υπάρχει ωστόσο και ένας ακόμη κίνδυνος για τη Μελόνι: το να καταλήξει η Ουκρανία να αναδείξει την έλλειψη ιταλικής στρατηγικής στη Λιβύη για την αντιμετώπιση της ρωσικής παρουσίας εκεί, υπογράμμισε ο Βαρβέλι του ECFR.

Το ρωσικό πολεμικό πλοίο βυθίστηκε στο λιμάνι της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβύη, το οποίο ελέγχεται από τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, του οποίου ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός είναι σύμμαχος της Μόσχας.

«Οι Ουκρανοί απλώς φέρνουν στο φως τη σημαντική ρωσική παρουσία στη Λιβύη, η οποία αποτελείται από έξι βάσεις και 1.000 έως 1.500 άτομα προσωπικό», είπε, προειδοποιώντας ότι η Ιταλία λειτουργεί «καθαρά αντιδραστικά» απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη χώρα.