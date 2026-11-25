Στη Θεσσαλονίκη 1.322 γυναίκες έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τηλέφωνό τους το «Panic Button», την εφαρμογή με την οποία μπορούν να ειδοποιήσουν αθόρυβα την αστυνομία σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η ζωή ή η σωματικής τους ακεραιότητας. Τα 1.322 «Panic Button» χορηγήθηκαν σε γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη από τον Απρίλιο του 2023 – όταν ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά η εφαρμογή – έως τον Οκτώβριο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ξεκίνησε πιλοτικά η χορήγηση και πως αρχικά δινόταν μόνο με ενήλικες γυναίκες που διέμεναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όμως, από τον Ιούνιο του 2024 επεκτάθηκε σε όλα τα ενήλικα θύματα στην ελληνική επικράτεια.

Από το 2023 έως το 2025 στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε αυξητική τάση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2023 καταγράφηκαν 1.225 περιστατικά, το 2024 έφτασαν τα 1.809 και 2025 τα 1.873. Το 10μηνο του 2025 σε σύγκριση με το 10μηνο του 2026 ο αριθμός των περιστατικών παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα (το 2025 καταγράφηκαν 1.586 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και 1.534 το 2026).

Όπως εξηγεί στη Voria.gr η αστυνόμος Β’ στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Καλλιόπη Γκούρμη, οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν απαραίτητα αύξηση των περιστατικών, βρίσκονται όμως σε υψηλά επίπεδα.

«Και στο παρελθόν υπήρχαν αυτές οι συμπεριφορές, απλώς δεν καταγγέλλονταν. Σταδιακά κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των θυμάτων και έρχονται να μας μιλήσουν, καθώς και των τρίτων ατόμων που μπορεί να αντιληφθούν κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας», υπογραμμίζει. Η κ. Γκούρμη ξεκαθαρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αντιμετωπίζεται από τα τρία Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. «Υπάρχουν και περιστατικά που τα αναλαμβάνουν τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, είτε γιατί υπάρχει άλλη καταγγελία στα ειδικά Γραφεία είτε γιατί οι ίδιοι οι πολίτες το επιθυμούν», εξηγεί.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων – περίπου το 75% – τα θύματα είναι γυναίκες και οι ηλικίες τους είναι κυρίως από 35 έως 60 ετών. «Σίγουρα μιλάμε για ένα φαινόμενο με έμφυλη διάσταση», τονίζει η Αστυνόμος.

Στη Θεσσαλονίκη, τα τρία ειδικά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν βρίσκονται εντός των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων:

• Α.Τ. Λευκού Πύργου (Νότια Πύλη Δ.Ε.Θ. HELEXPO, 2310253382),

• Α.Τ. Χαριλάου – Αναλήψεως (Αλκαμένους 4 – 2310334816) και

• Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Θερίσσου 36 – 2310577431).

Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, που αναλαμβάνουν την υποδοχή των θυμάτων, τη διερεύνηση των υποθέσεων, την ενεργοποίηση των μέτρων προστασίας και την πραγματοποίηση follow-up επικοινωνίας. «Πλέον οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των Γραφείων και έρχονται ζητώντας ενημέρωση, βοήθεια και προστασία. Σταδιακά έχει αρχίσει να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό για εμάς ότι ένας άνθρωπος που βιώνει βία γνωρίζει που μπορεί να απευθυνθεί και πως θα συναντήσει αστυνομικούς με εξειδικευμένη γνώση», αναφέρει η κ. Γκούρμη. Τονίζει, βέβαια, ότι οι καταγγελίες που υποβάλλονται σίγουρα δεν αποτυπώνουν το σύνολο του προβλήματος, καθώς η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φαινόμενο με «σημαντικό σκοτεινό αριθμό, δηλαδή περιστατικά που δεν καταγγέλλονται».

Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του δήμου Θεσσαλονίκης

Για ένα κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλη την κοινωνία και για το οποίο πρέπει όλοι να συστρατευτούμε μιλά ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, Δημήτριος Σκούτας, τονίζοντας πως καταγράφεται σημαντική αύξηση των ποσοστών. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος που βιώνει βία δεν θα αισθάνεται μόνος, αόρατος ή εγκαταλειμμένος», σημειώνει.

Σημαντική είναι η συνδρομή του δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαθέτει ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, προσπαθώντας να στηρίξει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Χαρακτηριστικό της συμβολής του είναι πως την τελευταία διετία απευθύνθηκαν στον δήμο πάνω από 1.350 εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες αφορούσαν τη διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης για για κακοποίηση, παραμέληση, ελλιπή φοίτηση, συγκρουσιακές οικογενειακές σχέσεις και ενδοοικογενειακή βία.

Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών στον δήμο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο και στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα σε αυτόν διαμένουν επτά άτομα, με τη δομή να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης: Ασφαλή στέγη, σίτιση, 24ωρη φύλαξη, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και νομική και εργασιακή συμβουλευτική.

Συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και δράσεις στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18:30 στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση και πορεία συλλογικότητες και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στις 19:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί φεμινιστική διαδήλωση ενάντια στην έμφυλη βία (με συμμετοχή της Συνέλευσης Γυναικών 8 Μάρτη και άλλων φορέων).