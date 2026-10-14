Πυρά από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα στα καύσιμα: «Εμπαιγμός και επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας»

Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η έναρξη της χειμερινής περιόδου, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης στην ενέργεια και το πετρέλαιο θέρμανσης.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση καταγγέλλουν «επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας» και ανεπάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας πως η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να απορροφήσουν την αλματώδη αύξηση των τιμών —που αγγίζει το 40% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιώνουν δομικές λύσεις, με αιχμή τη δραστική μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφόν στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διυλιστήρια.

ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια εμπαιγμού των πολιτών τα μέτρα της κυβέρνησης

Για «προσπάθεια εμπαιγμού των πολιτών» έκανε λόγο ο Πάρης Κουκουλόπουλος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. «Οι δε προβλεπόμενες μειώσεις τιμών σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη έχουν λίγα να προσφέρουν στην ανάσχεση της τρέχουσας πληθωριστικής κρίσης», σημείωσε ο Πάρης Κουκουλόπουλος.

«Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, η Κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει το «σταγονόμετρο» ως κοινωνική πολιτική, ενώ την ίδια στιγμή επιδεικνύει ατολμία στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι η αύξηση ενός επιδόματος που ήδη κάλυπτε ελάχιστο μέρος των πραγματικών αναγκών δεν λύνει το πρόβλημα όταν:

Η τελική τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος παραμένει σε υψηλά επίπεδα για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Τα αυστηρά και ξεπερασμένα εισοδηματικά κριτήρια αφήνουν εκτός στήριξης εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Ο πληθωρισμός στα βασικά αγαθά εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα κρύα.

Η Κυβέρνηση επιμένει στη λογική των ‘pass’ και των προσωρινών επιδομάτων, αρνούμενη πεισματικά να συγκρουστεί με τα πραγματικά αίτια της ακρίβειας και να φορολογήσει τα υπερκέρδη στην αγορά ενέργειας. Αποσιωπά ότι, ακόμη και με την έκπτωση των διυλιστηρίων, η έναρξη της χειμερινής περιόδου βρίσκει το πετρέλαιο θέρμανσης αισθητά ακριβότερο από πέρυσι. Με τιμή εκκίνησης περίπου στα 1,55 ευρώ, η επιβάρυνση πλησιάζει το 40% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

«Η κοινωνία δεν χρειάζεται επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας, αλλά μέτρα με ουσία», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος προτείνοντας:

Πραγματική διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα νοικοκυριά που πλήττονται.

ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα νοικοκυριά που πλήττονται. Οριζόντια πλαφόν στις τιμές και ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά για την πάταξη της αισχροκέρδειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

στην αλυσίδα εφοδιασμού. Άμεση και προσωρινή δραστική μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα θέρμανσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια.

Μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης.

«Ένα είναι βέβαιο, με τέτοιο ύψος αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης ουδείς από την Κυβέρνηση δικαιούται να πανηγυρίζει», τόνισε ο Πάρης Κουκουλόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η επιδότηση της ακρίβειας για λίγο διάστημα δεν λειτουργεί»

Με την επισήμανση ότι «η επιδότηση της ακρίβειας για λίγο διάστημα δεν λειτουργεί», ο Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση για τα μέτρα επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Ο Νίκος Παππάς πρότεινε «μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο της Ευρώπης, πλαφόν στο περιθώριο διύλισης και έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη», καθώς «τα δύο διυλιστήρια γράφουν από ένα δισεκατομμύριο μικτά κέρδη στο εξάμηνο». «Οι πανηγυρισμοί της Κυβέρνησης αγνοούν τις σαρωτικές επιπτώσεις του κόστους ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», επισήμανε ο Νίκος Παππάς.

ΚΚΕ: «Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει το θράσος να βαφτίζει ‘ανακούφιση’ των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ότι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό» αναφέρει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η αύξηση δεν καλύπτεται ούτε στο ελάχιστο με την έκτακτη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πόσο μάλλον που τα εισοδηματικά του κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα παρά τον τεράστιο πληθωρισμό, πετούν έξω την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Άλλωστε, η ίδια η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι οι όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή. Κι αυτό συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας που τροφοδοτεί τα ρεκόρ των καπιταλιστικών κερδών, όπως στα διυλιστήρια και τροφοδοτείται από τους άδικους φόρους και την κλιμάκωση των ενεργειακών πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες η χώρα μας εμπλέκεται ενεργά, με ευθύνη της κυβέρνησης και τη συναίνεση των άλλων κομμάτων», ανέφερε ο ΚΚΕ.

«Όσο οι παραπάνω παράγοντες θα παραμένουν στο απυρόβλητο, ο λαός πραγματικά δεν θα ξέρει τι του ξημερώνει. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που ξεδιπλώνονται αυτό το διάστημα μπορούν να τους βάλουν πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο. Συμβολή σε αυτή την υπόθεση αποτελούν οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση των έμμεσων φόρων σε ενέργεια και καύσιμα, για πλαφόν στις τιμές και τα κέρδη των διυλιστηρίων, για εγκατάλειψη των κυρώσεων στη Ρωσία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Γιατί, σε τελική ανάλυση, για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο» τόνισε, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.

Ελληνική Λύση: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τα νέα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Σαράντα λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα διυλιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρσι ήταν περίπου 1,10 ευρώ, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της, για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες! Δηλαδή με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και όπως μας λέει “ελπίζει” σε αποκλιμάκωση των τιμών! Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά».