Μόσχα: Μέσα «στις επόμενες ημέρες» οι υπογραφές συμβάσεων σχετικά με τη συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για το ντίζελ

Η Μόσχα αναμένει την υπογραφή των πρώτων συμβάσεων για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις αγορές «μέσα στις επόμενες μέρες», έπειτα από συμφωνία μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

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Διεθνή Νέα

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μόσχα αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις αγορές θα υπογραφούν «μέσα στις επόμενες μέρες», μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ.
  • Η Ρωσία αναμένεται να παραδώσει «3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους» ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας στις ΗΠΑ, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στη μείωση των τιμών.
  • Η συμφωνία έχει επικριθεί από Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς και από Αμερικανούς γερουσιαστές, ωστόσο ο Τραμπ υποστήριξε ότι «έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό».

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Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι πρώτες συμβάσεις για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις αγορές θα υπογραφούν «μέσα στις επόμενες μέρες», μετά τη συμφωνία μεταξύ των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Όλα θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή, κάθε ώρα, με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον εργάζονται για την «επίλυση πολυάριθμων υλικοτεχνικών ζητημάτων για για να υλοποιηθούν όλα αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, αρμόδιος για την ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι «η κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας» αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται «σε επίπεδο υπουργείων και εταιρειών» και στις δύο χώρες.

«Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Νόβακ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι τελικά σε θέση να παραδώσει «3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους, το επίπεδο που η Ρωσία προμήθευε στις παγκόσμιες αγορές πριν» επιβληθούν οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως από την έναρξη του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Νόβακ χαιρέτισε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι αυτή αντιπροσωπεύει «πρόσθετα φορολογικά έσοδα για τον ρωσικό προϋπολογισμό» και «επενδυτικές ευκαιρίες», σε μια εποχή που οι ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για προμήθεια ρωσικού ντίζελ έχει επικριθεί από Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και από Αμερικανούς γερουσιαστές και Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι «έκανε τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό». Η κυβέρνησή του επέκρινε την «υποκρισία» των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες οι ίδιες συνεχίζουν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ρωσικών υδρογονανθράκων από το 2022 παρά τις κυρώσεις.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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