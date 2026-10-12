Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητά έρευνα κατά μελών των δυνάμεων ασφαλείας που κατήγγειλαν δολοφονίες αμάχων στο ντοκιμαντέρ NAZA

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας σε βάρος μελών των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που κατέθεσαν ανώνυμα στο ντοκιμαντέρ «NAZA», διατυπώνοντας καταγγελίες για συστηματική θανάτωση αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Η ταινία, βραβευμένη στη Βενετία, βασίζεται σε μαρτυρίες για πρακτικές που φέρονται να οδήγησαν στον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων, με τον Νετανιάχου να τη χαρακτηρίζει «ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική» και να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη διενέργεια εις βάθος έρευνας σε βάρος μελών των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που κατέθεσαν ανώνυμα στο ντοκιμαντέρ «NAZA», διατυπώνοντας καταγγελίες για συστηματική θανάτωση αμάχων στη Γάζα, ζήτησε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • Το ντοκιμαντέρ «NAZA» βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών που περιγράφουν πρακτικές που φέρονται να οδήγησαν στον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων στη Γάζα. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
  • Η προβολή του ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την ταινία «ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική», ενώ ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

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Τη διενέργεια εις βάθος έρευνας σε βάρος των μελών των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που κατέθεσαν ανώνυμα στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ «NAZA», διατυπώνοντας καταγγελίες για συστηματική θανάτωση αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στον αρχηγό του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, στον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και στη γενική εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθεί η συμμετοχή των προσώπων αυτών στο ντοκιμαντέρ και να κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Οι ανώνυμες μαρτυρίες και η βράβευση στη Βενετία

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι περιγράφουν, σύμφωνα με την ταινία, πρακτικές που φέρονται να οδήγησαν στον θάνατο μεγάλου αριθμού αμάχων κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Ο όρος «NAZA», σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιείται στον ισραηλινό στρατό για την εκτίμηση των αποκαλούμενων «παράπλευρων απωλειών» πριν από την εκτέλεση επιθέσεων. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, τιμήθηκε με το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Πολιτικές αντιδράσεις και διάψευση από τον ισραηλινό στρατό

Η προβολή του ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Κυβερνητικοί υπουργοί κατηγόρησαν τους δημιουργούς για «προδοσία», ενώ διατυπώθηκαν απειλές για αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητάς τους.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την ταινία «ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική», υποστηρίζοντας ότι δυσφημεί διεθνώς το Ισραήλ και τον στρατό του. Παράλληλα, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προωθήσει νομοσχέδιο για την αφαίρεση της υπηκοότητας από πρόσωπα που, κατά την άποψή του, δυσφημούν τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ανώνυμων μαρτυριών.

Στο μεταξύ, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, έχει προκαλέσει τον θάνατο περίπου 74.200 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από τον ΟΗΕ.

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