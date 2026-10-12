Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 72 χρυσοθήρες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από αεροπορική επίθεση στο βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η ΜΚΟ Emergency Lawyers ανέφερε πως τοποθεσία εξόρυξης χρυσού βομβαρδίστηκε το Σάββατο από αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει πως δεν έχει επαληθεύσει τον ισχυρισμό αυτόν από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αιγυπτιακές αρχές.

#UPDATE At least 72 workers were killed by airstrikes on a gold mine on the Sudan-Egypt border, a Sudanese rights group said Sunday. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Εμπορικό ισοζύγιο: Σημαντική αύξηση των εξαγωγών και συγκράτηση των εισαγωγών – Οι αριθμοί που δείχνουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας The Emergency Lawyers group said Egypt’s air force was to blame. AFP could not independently confirm the account, and Cairo has yet to comment. — AFP News Agency (@AFP) October 11, 2026

Τον Ιούνιο η τοποθεσία αυτή είχε βρεθεί στο στόχαστρο ανάλογης επίθεσης, η οποία είχε επίσης αποδοθεί στην Αίγυπτο, με απολογισμό 23 νεκρούς. Οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου δεν είχαν αναλάβει την ευθύνη, αναφέροντας όμως ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση ευρείας κλίμακας» κατά της παράνομης εξόρυξης χρυσού εντός της αιγυπτιακής επικράτειας.

Why Falls Of H. nazi isis Roman Empires At least 72 workers were killed in air strikes on a disputed border area between Sudan and Egypt that targeted artisanal gold miners, a human rights group said Sunday.

https://t.co/gzUaEvUd3a — Norm Roulet (@NormRoulet) October 11, 2026

Τα σύνορα μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου αποτελούν αντικείμενο διαμάχης, καθώς οι δύο χώρες ερίζουν για την κυριαρχία επί του πλούσιου σε ορυκτά τριγώνου της Χαλάιμπ. Ωστόσο, το Κάιρο στηρίζει τον σουδανικό στρατό στον πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.