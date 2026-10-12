Ρωσία: Δύο νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε Μπέλγκοροντ και Ντονέτσκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων. Στο Μπέλγκοροντ, ένα drone έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα, ενώ στο Ντονέτσκ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανική επίθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων.
  • Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.
  • Στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα.

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα.

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