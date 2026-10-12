Ρωσία: Δύο νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones σε Μπέλγκοροντ και Ντονέτσκ

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ και στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ντονέτσκ που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ουκρανικό πλήγμα.