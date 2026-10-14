Το χαμένο παλάτι του Όθωνα του Μεγάλου αποκαλύπτει τα μυστικά του: Εντοπίστηκε κτίριο 1.000 ετών

Για αιώνες, το βασιλικό παλάτι της Helfta παρέμενε ένας θρύλος χαμένος στο πέρασμα του χρόνου, μια σπουδαία μεσαιωνική έδρα που είχε εξαφανιστεί εντελώς από τον χάρτη.

Σήμερα, οι πρόσφατες ανασκαφές όχι μόνο επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του, αλλά φέρνουν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα.

Η ανακάλυψη ενός επιβλητικού πέτρινου κτιρίου 1.000 ετών, που πιθανότατα φιλοξενούσε τους υψηλούς προσκεκλημένους του Αυτοκράτορα Όθωνα του Μεγάλου, ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό παράθυρο στην καθημερινότητα, την αρχιτεκτονική και την αίγλη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

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Αρχαιολόγοι που εργάζονται σε μια από καιρό χαμένη αυτοκρατορική κατοικία στη Γερμανία ανακάλυψαν ένα πέτρινο κτίριο 1.000 ετών, το οποίο ενδέχεται να φιλοξενούσε κάποτε ευγενείς καλεσμένους του Αυτοκράτορα Όθωνα του Μεγάλου.

Το εύρημα αυτό ρίχνει νέο φως στη Helfta, ένα σημαντικό μεσαιωνικό βασιλικό κέντρο που εξαφανίστηκε από τον χάρτη πριν από αιώνες. Η δομή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα βρίσκεται δίπλα στο πρώην βασιλικό παλάτι, κοντά στην πόλη Lutherstadt Eisleben στο Σαξονία-Άνχαλτ.

Με διαστάσεις περίπου 9 επί 5 μέτρα, το κτίριο περιλαμβάνει ένα κελάρι και μια εξαιρετικά καλά διατηρημένη σκάλα εισόδου. Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι θα μπορούσε να αποτελεί κατάλυμα για διακεκριμένους επισκέπτες ή την κατοικία ενός αξιωματούχου που διαχειριζόταν το παλάτι κατά την απουσία του αυτοκράτορα.

Η Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας του Σαξονία-Άνχαλτ ανακοίνωσε την ανακάλυψη στις 12 Οκτωβρίου. Ο καθηγητής Felix Biermann ηγείται των ανασκαφών, οι οποίες ξεκίνησαν στις 31 Αυγούστου και έχουν ήδη φέρει στο φως αρκετά βασικά τμήματα του μεσαιωνικού συγκροτήματος.

Αναβιώνοντας το χαμένο παλάτι του Όθωνα του Μεγάλου

Για αιώνες, το βασιλικό παλάτι της Helfta υπήρχε κυρίως στα ιστορικά αρχεία. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2020 και 2023 εντόπισαν τελικά τα ερείπιά του στον λόφο Kleine Klaus, όπου οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τα θεμέλια ενός πέτρινου ανακτόρου και της Εκκλησίας της Αγίας Ραδεγούνδης, την οποία ίδρυσε ο Όθων ο Μέγας πριν από το 969 μ.Χ.

Η κατοικία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Οθωνικής δυναστείας, η οποία κυβερνούσε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης κατά τον 10ο αιώνα. Οι ιστορικές πηγές καταγράφουν επισκέψεις από τον Όθωνα τον Μέγα, τον γιο του Αυτοκράτορα Όθωνα Β’, καθώς και τον Επίσκοπο Θίτμαρ του Μέρσεμπουργκ (Thietmar of Merseburg), του οποίου τα χρονικά παρέχουν πολύτιμες καταγραφές για την πολιτική ζωή του Μεσαίωνα.

Το κτίριο που εντοπίστηκε πρόσφατα προσθέτει μια ακόμη σημαντική δομή στην αρχαιολογική τοποθεσία. Τα ευρήματα που συνδέονται με αυτό το χρονολογούν με ασφάλεια στον 10ο αιώνα, καθιστώντας το ένα από τα παλαιότερα γνωστά κοσμικά (μη θρησκευτικά) πέτρινα κτίρια στο Σαξονία-Άνχαλτ.

Ο ακριβής σκοπός του παραμένει μυστήριο. Οι ερευνητές εικάζουν ότι μέλη της ευγενούς συνοδείας του αυτοκράτορα ενδέχεται να διέμεναν εκεί, αν και το κτίριο θα μπορούσε επίσης να έχει φιλοξενήσει τον βουργράβο (burgrave), ο οποίος επέβλεπε τη βασιλική κατοικία κατά την απουσία του ηγεμόνα.

Εκεί όπου συνεδρίαζαν οι ισχυροί: Η πέτρινη εξέδρα των αυτοκρατορικών συγκεντρώσεων

Ένα ακόμα εύρημα προσφέρει μια εικόνα για το πώς οι μεσαιωνικοί ηγεμόνες ενδέχεται να ασκούσαν την εξουσία τους δημόσια. Ανατολικά του παλατιού, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια λιθόστρωτη εξέδρα με θέα σε μια αυλή, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στη βασιλική κατοικία και την εκκλησία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η εξέδρα αυτή μπορεί να λειτουργούσε ως πλατφόρμα για υπαίθριες συνελεύσεις, επιτρέποντας στον αυτοκράτορα ή σε ανώτατους αξιωματούχους να απευθύνονται στους ευγενείς και τους άλλους επισκέπτες.

Μαζί με το παλάτι, την εκκλησία και το νεοανακαλυφθέν κτίριο, δημιουργούσε ένα επιβλητικό σκηνικό, σχεδιασμένο να επιδεικνύει τη βασιλική αυθεντία. Πέρα όμως από αυτές τις μεγαλειώδεις δομές, οι ανασκαφές αποκάλυψαν και μια πιο καθημερινή πλευρά της Helfta.

Στο νοτιοανατολικό εξωτερικό τείχος (outer bailey), εργάτες και τεχνίτες ζούσαν σε ταπεινά, ημιυπόγεια σπίτια (sunken-floor houses), με πλάτος συνήθως τρία έως πέντε μέτρα. Αυτά τα οικήματα διέθεταν τοίχους από πλέγμα κλαδιών και λάσπη (wattle-and-daub), ξύλινες ή αχυρένιες στέγες και απλές εστίες.

Τα ευρήματα, όπως πήλινα βαρίδια, χωνευτήρια και ένας ασβεστοκάμινος, αποκαλύπτουν δραστηριότητες που κυμαίνονταν από την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τη μεταλλουργία, μέχρι την κατασκευή ασβέστη για οικοδομικές εργασίες. Αυτά τα εργαστήρια και οι κατοικίες αναδεικνύουν την αντίθεση ανάμεσα στα μνημειώδη πέτρινα κτίρια του αυτοκράτορα και στον καθημερινό κόσμο των ανθρώπων που στήριζαν τη βασιλική αυλή.

Από τον πλούτο στη μουσική: Τα μοναδικά αντικείμενα που ήρθαν στο φως

Οι ανασκαφές απέδωσαν επίσης μια αξιοσημείωτη συλλογή μεσαιωνικών αντικειμένων. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ασημένια νομίσματα που χρονολογούνται από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα, σκουλαρίκια της Οθωνικής περιόδου και σμαλτωμένες καρφίτσες (brooches), συμπεριλαμβανομένης μιας ασυνήθιστης πόρπης σε σχήμα μισοφέγγαρου.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι μια οστέινη φλογέρα, η οποία παραμένει σχεδόν λειτουργική ακόμα και μετά από αιώνες θαμμένη στο έδαφος.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης σιδερένιες αιχμές βελών, κεραμικά με τα χαρακτηριστικά σλαβικά κυματιστά μοτίβα, καθώς και ένα θραύσμα από κασετίνα από κέρατο ελαφιού (γύρω στο 1000 μ.Χ.), διακοσμημένο με ομόκεντρους κύκλους.

Όλα μαζί αυτά τα αντικείμενα προσφέρουν μια φευγαλέα ματιά στους ανθρώπους που κατοίκησαν τη Helfta στο πέρασμα των αιώνων — από την αυτοκρατορική αυλή και τους τεχνίτες της, μέχρι τις μεταγενέστερες μεσαιωνικές κοινότητες που εγκαταστάθηκαν στον λόφο.

Πάνω στα χνάρια της Αυτοκρατορίας: Το μεταγενέστερο μεσαιωνικό κάστρο

Η Helfta έχασε σταδιακά τη σημασία της ως βασιλικό κέντρο, όμως ο λόφος συνέχισε να προσελκύει ισχυρές οικογένειες. Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, η ευγενής οικογένεια Hackeborn ίδρυσε ένα μικρότερο οχυρωμένο κάστρο σε ένα τμήμα της πρώην αυτοκρατορικής τοποθεσίας.

Οι τρέχουσες ανασκαφές έχουν φέρει στο φως τμήματα των αμυντικών του τειχών, κελάρια και θεμέλια κτιρίων με ξύλινο σκελετό (timber-framed), μαζί με τα ερείπια μιας μεγαλύτερης οικιστικής δομής.

Οι αρχαιολόγοι εξέτασαν επίσης ένα δεύτερο υπόγειο πέρασμα που χρονολογείται στα τέλη της μεσαιωνικής περιόδου, καθώς και επιπλέον τάφους που συνδέονται με την Εκκλησία της Αγίας Ραδεγούνδης.

Η οικογένεια Hackeborn είχε διασυνδέσεις με δύο εξέχουσες θρησκευτικές προσωπικότητες του Μεσαίωνα, την Γερτρούδη (Gertrud) και τη Μεχτίλδη (Mechthild) του Hackeborn, οι οποίες εξελίχθηκαν σε μέλη με μεγάλη επιρροή στο κοντινό μοναστήρι της Helfta.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το κάστρο ενδέχεται να ήταν η οικογενειακή τους εστία, ωστόσο δεν έχουν ακόμη τεκμηριώσει αυτή τη σύνδεση με βεβαιότητα. Οι ανασκαφές θα συνεχιστούν έως τις 24 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή περίπου 20 εθελοντών που υποστηρίζουν την αρχαιολογική ομάδα.

Καθώς περισσότερα θαμμένα κτίρια και καθημερινά αντικείμενα της Helfta έρχονται στο φως, διαμορφώνεται μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το βασιλικό κέντρο, όπου οι αυτοκρατορικές τελετές, η εξειδικευμένη χειροτεχνία και η καθημερινή μεσαιωνική ζωή συνυπήρχαν κάποτε αρμονικά.