Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πέρασε μια φάση που ήθελε να την φωνάζουν “κυρία Παπαμιχαήλ” – Ήταν για χατίρι του Δημήτρη»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης φιλοξένησαν το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, τον Μάκη Δελαπόρτα στο «Νωρίς-Νωρίς». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με αφορμή την έκδοση του μεγάλου λευκώματος με τίτλο: «Αλίκη μέσα από τον Φακό του Κλεισθένη», μίλησε στη συνέντευξή του για το πιο «λαμπρό αστέρι» στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Μάλιστα, αναφερόμενος σε μία συγκεκριμένη φωτογραφία που υπάρχει στο βιβλίο, στην οποία η Αλίκη Βουγιουκλάκη ποζάρει δίπλα στο κουδούνι του σπιτιού της, στο οποίο τότε ήταν γραμμένα τα επίθετα «Βουγιουκλάκη-Παπαμιχαήλ», ο Μάκης Δελαπόρτας διηγήθηκε τη περίοδο που η μεγάλη σταρ ήθελε να την φωνάζουν με το επίθετο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ υπήρξαν παντρεμένοι από το 1965 έως και το 1975, ενώ στη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν έναν γιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

«Ναι, είχε περάσει τέτοια φάση η Αλίκη, μόλις παντρεύτηκε. Τότε είπε: “Πάνω απ’ όλα ο άνδρας μου. Δεν υπάρχει Βουγιουκλάκη, δεν υπάρχει σταρ, εγώ είμαι κυρία Παπαμιχαήλ”», εξήγησε στη συνέντευξή του ο Μάκης Δελαπόρτας.

Αμέσως μετά, είπε πως: «Υπάρχουν και συνεντεύξεις στη τηλεόραση στα πρώτα χρόνια, που την λένε κυρία Παπαμιχαήλ. Πέρασε αυτή τη φάση, νομίζω όμως ότι τώρα που πέρασαν τα χρόνια θα το πω, για χατίρι του Δημήτρη.

Δεν ήταν εύκολο ένας άνδρας να είναι δίπλα στην Αλίκη και μάλιστα ηθοποιός. Ήταν το τοπ, η κορυφή, τα εισιτήρια, πώς να το πω; Οι μεταξύ τους κόντρες ήταν καθαρά ανταγωνιστικές».