e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν έως αύριο, 16 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους. Αυτοί θα πάρουν 22.000.000 ευρώ.
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Σε αυτές θα δοθούν 3.000.000 ευρώ.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα