e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

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Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν έως αύριο, 16 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: