e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πληρώνουν έως τις 16 Οκτωβρίου μια σειρά παροχών και επιδομάτων σε χιλιάδες πολίτες. Συνολικά, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους εφάπαξ, ενώ η ΔΥΠΑ διανέμει επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και πόρους για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα σε χιλιάδες δικαιούχους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.
  • Η ΔΥΠΑ πλήρωσε επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ύψους 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους.
  • Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ περιλάμβαναν επίσης επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες, καθώς και συνολικά 20.600.000 ευρώ για προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια σειρά από παροχές και επιδόματα πληρώνουν έως αύριο, 16 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως αύριο 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους. Αυτοί θα πάρουν 22.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 4.000 μητέρες. Σε αυτές θα δοθούν  3.000.000 ευρώ.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
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