LIVE η κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο της Αθήνας και παραλιακή – Όλοι οι δρόμοι της «ταλαιπωρίας»

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Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα «απέραντο πάρκινγκ» πολλούς δρόμους της Αττικής σήμερα, Πέμπτη (15/10).

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στα δύο ρεύματα των Εθνικών Οδών Αθηνών- Λαμίας και Αθηνών- Κορίνθου, όπως και στον Κηφισό.

Το «αδιαχώρητο» επικρατεί σε Ιερά Οδό, Θηβών, Πέτρου Ράλλη, Πατησίων, Αχαρνών, Μεσογείων και Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, όπως και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγγρού και τη Μιχαλακοπούλου.

«Απέραντα πάρκινγκ» είναι και η Λεωφόρος Γαλατσίου, η Λεωφόρος Βεΐκου, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Ηλιουπόλεως και η Αχιλλέως/ Μάρνη.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στη Λ. Ποσειδώνος (και στα δύο ρεύματα), στη Λ. Σχιστού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και τη Βάρης/ Κορωπίου.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.