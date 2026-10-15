Daily Mail: Το παρασκήνιο της αποπομπής της Γκίλφοϊλ – Τι αναφέρει το δημοσίευμα για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο

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Λίγες μόλις ημέρες πριν από την αστραπιαία απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχείρησε απεγνωσμένα να διαγράψει από το διαδίκτυο τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Daily Mail που περιέγραφαν λεπτομερώς τη χλιδάτη ζωή της στην Ελλάδα.

Η απομάκρυνση της πρώην παρουσιάστριας του Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιάς του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ολοκληρώθηκε με την παραίτησή της την Τρίτη.

Αίτημα για διαγραφή δημοσιεύματος

Ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από παράγοντες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να πιέσουν την Daily Mail, προκειμένου να αποσύρει αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορούσε σε έναν ανεξόφλητο λογαριασμό σε πολυτελές εστιατόριο.

Οι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησαν ζητώντας από την ίδια να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής.

Ωστόσο η Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, απέτυχε να προσκομίσει οποιοδήποτε παραστατικό.

Πηγές με γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι ο λογαριασμός είχε σταλεί απευθείας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί γιατί η Αμερικανίδα διπλωμάτης αδυνατούσε να αποδείξει την εξόφλησή του.

Όλες οι λεπτομέρειες του δημοσιεύματος παραμένουν μέχρι σήμερα αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Δωρεάν σαμπάνιες και γεύματα €1.600

Τρεις πηγές αποκάλυψαν στην Daily Mail ότι η ομάδα της πίεσε Έλληνα μάνατζερ/διαμεσολαβητή στον χώρο της φιλοξενίας για να εξασφαλίσει δωρεάν παροχές (freebies), μεταξύ των οποίων δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο αξίας σχεδόν 1.600 ευρώ.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας ισχυρίστηκε εκ των υστέρων ότι η Γκίλφοϊλ πλήρωσε για το γεύμα.

Η θύελλα των αποκαλύψεων προκάλεσε την έντονη ενόχληση του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ρούμπιο είναι ενοχλημένος, αλλά, ειλικρινά, έχει τόσα πολλά να ασχοληθεί ώστε να μην έχει χρόνο να ανησυχεί για τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

Από τη Μύκονο στο Παρίσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιλέξει την Γκίλφοϊλ για το πόστο της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 2024, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο γιος του, Ντόναλντ Τζούνιορ, εθεάθη με τη νυν σύζυγό του, Μπετίνα Άντερσον. Η τοποθέτησή της εγκρίθηκε από τη Γερουσία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τότε, πηγές είχαν προειδοποιήσει την ίδια -την οποία πολλοί αποκαλούσαν «Margarita Girl»– να επιδείξει την καλύτερη δυνατή διαγωγή, τονίζοντας ότι ο διορισμός στη χώρα των νησιών και του ατελείωτου καλοκαιριού δεν αποτελούσε «άδεια για πάρτι».

Παρά τις προειδοποιήσεις, τον Ιούλιο η Γκίλφοϊλ εθεάθη να απολαμβάνει σαμπάνια και σταφύλια στο «Nammos», το στέκι του τζετ σετ στην Ψαρού της Μυκόνου, μαζί με τον Μπιλ Γουάιτ, τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο.

Την αμέσως επόμενη ημέρα ταξίδεψε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας.

Τον ίδιο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε απευθείας στις ΗΠΑ μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία χωρίς να πραγματοποιήσει στάση στην Ελλάδα, παρότι η Γκίλφοϊλ είχε υποσχθεί μια προεδρική επίσκεψη.

Επίσημη έρευνα από τον Γενικό Επιθεωρητή (OIG)

Τα σκάνδαλα έλαβαν πολιτικές διαστάσεις όταν κορυφαίοι Δημοκρατικοί από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής ζήτησαν από τον Ρούμπιο τη διενέργεια έρευνας.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σημείωσε σε επιστολή του προς τον Ρούμπιο: «Εάν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της».

Τελικά, η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοινώθηκε την Τρίτη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια.

Πέντε διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τη δράση της πρώην πρέσβειρας.

Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν ότι ο Γενικός Επιθεωρητής εξετάζει καταγγελίες για:

Πιθανή κατάχρηση ουσιών.

Μη εξουσιοδοτημένα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα.

Αθέμιτη αποδοχή δώρων.

Ανεπίτρεπτα στενές σχέσεις με εταιρεία στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε «ακριβώς το αντίθετο» από αυτό που οφείλει να κάνει ένας πολιτικά διορισμένος διπλωμάτης.

Τα οικονομικά «ανοίγματα» και οι απαντήσεις

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπινάλ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της έρευνας, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι η συνήθης πολιτική εμποδίζει την πρέσβειρα να συζητά «εσωτερικά ζητήματα».

Σε εκτενή δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η ίδια η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψευδείς» και δεσμευόμενη να υπερασπιστεί «σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της».

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026



Ωστόσο, παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο. Ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ πίεζε Ρεπουμπλικανό δωρητή στο Κεντάκι να την βοηθήσει να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολαριών στην American Express τον Ιούλιο του 2025.

“Honey please I need you to get this done for me.” How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. 🔗: https://t.co/NUTDNzex5Q https://t.co/G1OjMXRkQj — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2026



Παράλληλα, η Daily Mail είχε αποκαλύψει αίτημα της Γκίλφοϊλ ύψους 250.000 δολαρίων προς πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου να καλύψει την αγορά του πολυτελούς της αυτοκινήτου τύπου Mercedes G-Wagon.