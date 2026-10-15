Daily Mail: Το παρασκήνιο της αποπομπής της Γκίλφοϊλ – Τι αναφέρει το δημοσίευμα για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με την Daily Mail, επιχείρησε να «διαγράψει» από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της βρετανικής εφημερίδας, λίγες ημέρες πριν από την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Τα δημοσιεύματα αφορούσαν μεταξύ άλλων έναν ανεξόφλητο λογαριασμό εστιατορίου και δωρεάν παροχές, τα οποία οδήγησαν σε επίσημη έρευνα από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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Διεθνή Νέα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγες μόλις ημέρες πριν από την απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχείρησε απεγνωσμένα να διαγράψει από το διαδίκτυο τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Daily Mail.
  • Η πρώην πρέσβειρα φέρεται να ζήτησε τη διαγραφή δημοσιεύματος για έναν ανεξόφλητο λογαριασμό εστιατορίου, ενώ πηγές κάνουν λόγο για δωρεάν σαμπάνιες και δείπνα αξίας σχεδόν 1.600 ευρώ.
  • Τελικά, η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της, με το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να συνεχίζει την επίσημη έρευνα για τη δράση της.

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Λίγες μόλις ημέρες πριν από την αστραπιαία απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχείρησε απεγνωσμένα να διαγράψει από το διαδίκτυο τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Daily Mail που περιέγραφαν λεπτομερώς τη χλιδάτη ζωή της στην Ελλάδα.

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Η απομάκρυνση της πρώην παρουσιάστριας του Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιάς του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ολοκληρώθηκε με την παραίτησή της την Τρίτη.

Αίτημα για διαγραφή δημοσιεύματος

Ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από παράγοντες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να πιέσουν την Daily Mail, προκειμένου να αποσύρει αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορούσε σε έναν ανεξόφλητο λογαριασμό σε πολυτελές εστιατόριο.

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Οι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησαν ζητώντας από την ίδια να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής.

Ωστόσο η Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, απέτυχε να προσκομίσει οποιοδήποτε παραστατικό.

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Πηγές με γνώση του περιστατικού επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι ο λογαριασμός είχε σταλεί απευθείας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί γιατί η Αμερικανίδα διπλωμάτης αδυνατούσε να αποδείξει την εξόφλησή του.

Όλες οι λεπτομέρειες του δημοσιεύματος παραμένουν μέχρι σήμερα αναρτημένες στο διαδίκτυο.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Φωτογραφία: Intime

Δωρεάν σαμπάνιες και γεύματα €1.600

Τρεις πηγές αποκάλυψαν στην Daily Mail ότι η ομάδα της πίεσε Έλληνα μάνατζερ/διαμεσολαβητή στον χώρο της φιλοξενίας για να εξασφαλίσει δωρεάν παροχές (freebies), μεταξύ των οποίων δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο αξίας σχεδόν 1.600 ευρώ.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας ισχυρίστηκε εκ των υστέρων ότι η Γκίλφοϊλ πλήρωσε για το γεύμα.

Η θύελλα των αποκαλύψεων προκάλεσε την έντονη ενόχληση του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ρούμπιο είναι ενοχλημένος, αλλά, ειλικρινά, έχει τόσα πολλά να ασχοληθεί ώστε να μην έχει χρόνο να ανησυχεί για τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ».

Από τη Μύκονο στο Παρίσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιλέξει την Γκίλφοϊλ για το πόστο της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 2024, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο γιος του, Ντόναλντ Τζούνιορ, εθεάθη με τη νυν σύζυγό του, Μπετίνα Άντερσον. Η τοποθέτησή της εγκρίθηκε από τη Γερουσία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τότε, πηγές είχαν προειδοποιήσει την ίδια -την οποία πολλοί αποκαλούσαν «Margarita Girl»– να επιδείξει την καλύτερη δυνατή διαγωγή, τονίζοντας ότι ο διορισμός στη χώρα των νησιών και του ατελείωτου καλοκαιριού δεν αποτελούσε «άδεια για πάρτι».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Φωτογραφία: Intime

Παρά τις προειδοποιήσεις, τον Ιούλιο η Γκίλφοϊλ εθεάθη να απολαμβάνει σαμπάνια και σταφύλια στο «Nammos», το στέκι του τζετ σετ στην Ψαρού της Μυκόνου, μαζί με τον Μπιλ Γουάιτ, τον Αμερικανό πρέσβη στο Βέλγιο.

Την αμέσως επόμενη ημέρα ταξίδεψε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας.

Τον ίδιο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε απευθείας στις ΗΠΑ μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία χωρίς να πραγματοποιήσει στάση στην Ελλάδα, παρότι η Γκίλφοϊλ είχε υποσχθεί μια προεδρική επίσκεψη.

Επίσημη έρευνα από τον Γενικό Επιθεωρητή (OIG)

Τα σκάνδαλα έλαβαν πολιτικές διαστάσεις όταν κορυφαίοι Δημοκρατικοί από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής ζήτησαν από τον Ρούμπιο τη διενέργεια έρευνας.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σημείωσε σε επιστολή του προς τον Ρούμπιο: «Εάν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στο εξωτερικό και πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της».

Πηγή: Intime

Τελικά, η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοινώθηκε την Τρίτη από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια.

Πέντε διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τη δράση της πρώην πρέσβειρας.

Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν ότι ο Γενικός Επιθεωρητής εξετάζει καταγγελίες για:

  • Πιθανή κατάχρηση ουσιών.
  • Μη εξουσιοδοτημένα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα.
  • Αθέμιτη αποδοχή δώρων.
  • Ανεπίτρεπτα στενές σχέσεις με εταιρεία στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε «ακριβώς το αντίθετο» από αυτό που οφείλει να κάνει ένας πολιτικά διορισμένος διπλωμάτης.

Τα οικονομικά «ανοίγματα» και οι απαντήσεις

Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπινάλ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της έρευνας, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι η συνήθης πολιτική εμποδίζει την πρέσβειρα να συζητά «εσωτερικά ζητήματα».

Σε εκτενή δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η ίδια η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ψευδείς» και δεσμευόμενη να υπερασπιστεί «σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της».


Ωστόσο, παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο. Ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ πίεζε Ρεπουμπλικανό δωρητή στο Κεντάκι να την βοηθήσει να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολαριών στην American Express τον Ιούλιο του 2025.


Παράλληλα, η Daily Mail είχε αποκαλύψει αίτημα της Γκίλφοϊλ ύψους 250.000 δολαρίων προς πλούσιους Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου να καλύψει την αγορά του πολυτελούς της αυτοκινήτου τύπου Mercedes G-Wagon.

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