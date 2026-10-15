Ρόδος: «Εγώ τον έφερα στο νησί για να αλλάξει περιβάλλον και πνίγηκε – Τον έβγαλαν με μία κουβέρτα» – Συντετριμμένη η αδελφή του 62χρονου

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια του 62χρονου Ευάγγελου Γιομπλιάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Στεγνά της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου και κατέληξε στη θάλασσα, την ώρα που το νησί βρισκόταν στη δίνη σφοδρής κακοκαιρίας. Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του, χωρίς να καταφέρει να διαφύγει, ενώ η αναζήτησή του ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο για τους δικούς του ανθρώπους.

Πίσω από την τραγωδία βρίσκεται και μια προσωπική ιστορία, καθώς η αδελφή του ήταν εκείνη που τον είχε παροτρύνει να μετακομίσει στη Ρόδο, ύστερα από τον χωρισμό του, ελπίζοντας πως η αλλαγή περιβάλλοντος και η εργασία θα τον βοηθούσαν να γυρίσει σελίδα στη ζωή του.

«Εγώ τον έφερα στη Ρόδο για να αλλάξει περιβάλλον και πνίγηκε», είπε συγκλονισμένη η αδελφή του 62χρονου, περιγράφοντας τις τελευταίες ώρες αγωνίας, την προσπάθειά της να επικοινωνήσει μαζί του και τον τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι ο αδελφός της δεν βρισκόταν πια στη ζωή.

«Τον έπαιρνα τηλέφωνο από το πρωί, αλλά δεν απαντούσε»

Η αδελφή του ανησύχησε από νωρίς για την κατάστασή του, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, στο νησί. Προσπαθούσε επανειλημμένα να τον βρει στο τηλέφωνο, χωρίς να λαμβάνει απάντηση. Τελικά, επικοινώνησε με τη γυναίκα που τον φρόντιζε στο σπίτι του, η οποία της μετέφερε τα τραγικά νέα.

«Πήρα τη νοικοκυρά του, γιατί ο ίδιος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Από το πρωί ήθελα να μάθω τι κάνει, επειδή βρέχει πάρα πολύ εδώ. Όταν μίλησα μαζί της, μου είπε: «Δεν το πιστεύω, τον Βαγγέλη μας τον έβγαλαν με μια κουβέρτα από το αυτοκίνητο. Έβγαλαν το αυτοκίνητο με γερανό από τη θάλασσα. Δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε. Έπεσε σε κλαδιά», περιέγραψε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 62χρονος είχε μεταβεί στο σημείο για να πάρει ένα από τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε. Το όχημα ήταν σταθμευμένο κοντά σε χείμαρρο, σε κατηφορικό σημείο της περιοχής, όπου τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ορμή. Η δύναμη του χειμάρρου παρέσυρε το αυτοκίνητο προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

«Δεν ήθελα τίποτα άλλο, μόνο να αλλάξει περιβάλλον»

Ο Ευάγγελος εργαζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε ξενοδοχειακή μονάδα της Ρόδου, με καθήκοντα στο λογιστήριο και στη φύλαξη. Παρότι είχε συνταξιοδοτηθεί τον Ιούλιο, παρέμεινε στην εργασία του, θέλοντας να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, από όπου καταγόταν.

Η απόφασή του να παραμείνει στο νησί συνδεόταν και με την επιθυμία του να ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, προτού επιστρέψει στη Βόρεια Ελλάδα και ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

«Είχε πάρει σύνταξη από τον Ιούλιο, αλλά συνέχιζε να δουλεύει για να μην αφήσει το ξενοδοχείο χωρίς να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ήθελε να τελειώσει η σεζόν και μετά να πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε από εκεί, από τη Μακεδονία», ανέφερε η αδελφή του.

Η ίδια, που ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Ρόδο, είχε μεσολαβήσει ώστε ο αδελφός της να εγκατασταθεί στο νησί, μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του. Σκοπός της ήταν να τον βοηθήσει να απομακρυνθεί από μια δύσκολη περίοδο και να βρει ξανά τους ρυθμούς του μέσα από την εργασία και ένα διαφορετικό περιβάλλον.

«Εγώ ζω εδώ και πολλά χρόνια στη Ρόδο. Ο αδελφός μου είχε χωρίσει με τη γυναίκα του στη Βέροια και εγώ τον έφερα κάτω στη Ρόδο, για να κάνει μια καινούργια ζωή», είπε.

Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά του – Η επιστροφή που δεν πρόλαβε να κάνει

Ο 62χρονος αφήνει πίσω τα δύο παιδιά του, τα οποία ζουν στη Βέροια, καθώς και την πρώην σύζυγό του και τους υπόλοιπους συγγενείς του, που καλούνται τώρα να διαχειριστούν την απώλειά του. Η φετινή τουριστική σεζόν επρόκειτο να είναι η τελευταία του στο νησί, καθώς είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί και σχεδίαζε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Αντί για την επιστροφή που περίμενε μετά το τέλος της εργασίας του, η οικογένειά του ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Ρόδο για να τον αποχαιρετήσει. Σύμφωνα με την αδελφή του, η κηδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο νησί.

«Τώρα θα έρθει στο νησί η πρώην γυναίκα του και τα παιδιά του, γιατί λογικά εδώ θα κάνουμε την κηδεία», ανέφερε.

Η απώλεια του Ευάγγελου Γιομπλιάκη αφήνει πίσω της όχι μόνο το πένθος για έναν άνθρωπο που χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά και τα αναπάντητα «αν» μιας οικογένειας, που ήλπιζε ότι η μετακόμισή του στη Ρόδο, θα αποτελούσε την αρχή μιας καλύτερης ζωής.