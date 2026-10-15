Μάντζος στον Realfm 97,8: Δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της

Για τις δημοσκοπήσεις, τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι «Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος», είπε: «Ο κ. Ανδρουλάκης είπε κάτι το οποίο είναι κοινοβουλευτική συνθήκη, με βάση τον εκλογικό νόμο και το πώς κατανέμονται οι έδρες και σχηματίζονται οι κυβερνήσεις στην πατρίδα μας. Πράγματι, οι κυβερνήσεις έχουν ως επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος, το οποίο κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Ο στόχος ο δικός μας είναι να κερδίσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, ώστε με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Εάν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η εντολή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι να ασκεί ισχυρή αντιπολίτευση όπως κάνει έως σήμερα».

To σενάριο συμμετοχής σε κυβέρνηση με τη ΝΔ, χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ θα μετείχε σε μία κυβέρνηση με άλλον αρχηγό στη ΝΔ ή με άλλον πρωθυπουργό σε μία κυβέρνηση με τη ΝΔ, απάντησε: «Η απάντηση είναι όχι και έχει απαντηθεί από το συνέδριό μας, ήδη από το Μάρτιο, ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της έχει αποκλειστεί, διότι δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης και οι σημερινοί υπουργοί του ή όσοι έχουν κατά καιρούς περάσει από υπουργικές θέσεις που κυβερνούν. Είναι ένα κόμμα, μια κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει το κόμμα αυτό και ανήκει στο κόμμα αυτό, που ψηφίζει τα σχέδια νόμου, εγκρίνει όλες τις εσφαλμένες επιλογές, έχει εγκρίνει με τις ψήφους της, ακόμα και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη με το άρθρο 86 στο παρελθόν. Στο σύνολό της η ΝΔ είναι μια πολιτική σχολή σκέψης και μια ιδεολογική σχολή, με την οποία μας χωρίζουν ιδεολογικές, πολιτικές και αξιακές διαφορές».

«Άρα, όταν οι πολίτες ζητούν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 65-70%, σταθερά, πολιτική αλλαγή, δεν λένε απλώς να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, αλλά, συνολικά, το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Επομένως, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, εμείς, τουλάχιστον, λέμε, καθαρά στους συμπολίτες μας, ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και υπό οποιαδήποτε ηγεσία της» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Καταρχάς, έχω πει πολλές φορές, και όταν είναι πιο ευμενή αλλά και πιο δυσμενή τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μετρήσεις της στιγμής, φωτογραφίες της στιγμής που πρέπει να αναλύονται. Δεν τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να αναλύονται και να βλέπουμε τάσεις. Επίσης για τον καλπασμό, πρέπει να σας πω ότι γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδος και η σταδιακή αλλά γενναία αύξηση και όχι οι εκρήξεις. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το ασανσέρ πολλές φορές φτάνει κάπου που κάνει λάθος. Καλύτερα να πηγαίνεις από τις σκάλες και να πηγαίνεις με σταθερό, αλλά με αποφασιστικό ρυθμό. Νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια».

«Στην πολιτική η συνέπεια και η αφοσίωση και η σταθερότητα ανταμείβονται στο τέλος της ημέρας και κάπου τα μαθηματικά υποχωρούν για να έρθει μια άλλη επιστήμη που είναι η ψυχολογία και μάλιστα η πολιτική ψυχολογία. Όταν οι συμπολίτες μας δουν, πηγαίνοντας προς τις εκλογές ότι ένα κόμμα το οποίο σταθερά ενισχύεται, σταθερά μένει στον δρόμο του και κερδίζει σε αξιοπιστία, θα το εμπιστευτούν και στη συνέχεια η πολιτική ψυχολογία είναι αυτή η οποία θα δώσει τις συνθήκες της ανατροπής, την παράσταση ανατροπής και θα τη διαμορφώσει. Θα αρχίσει δηλαδή από την αριθμητική πρόοδο, η γεωμετρική πρόοδος» ανέφερε ακόμη, απαντώντας στην επισήμανση ότι ο ρυθμός αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ είναι αργός, ώστε να φτάσει να γίνει πρώτο κόμμα.

Τι είπε για την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ

Όσον αφορά την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, είπε: «Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν μας αφορά η μικρή αναμέτρηση της δεύτερης θέσης, ο μικρός τελικός να το πούμε ποδοσφαιρικά. Εμείς έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, την κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων, πολιτική αλλαγή θέλουμε να φέρουμε με την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Άρα, θα πρέπει μάλλον οι συνάδελφοι του κόμματος ΕΛΑΣ να απαντήσουν γιατί έχουν επιλέξει να αναγνωρίσουν ως πολιτικό τους αντίπαλο ή έστω ανταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες μικρού τελικού και επιμένω ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της πολιτικής ζωής».

«Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν και τι είμαστε όμως, γιατί τη μια δεν είμαστε όμορος χώρος, την άλλη είμαστε όμορος, την άλλη είμαστε δυνητικός συνέταιρος, την άλλη είμαστε ανταγωνιστές. Εμείς δεν είπαμε ποτέ βλάκα τον κ. Τσίπρα ούτε το είπαμε, ούτε το εννοήσαμε ποτέ. Δεύτερον, εμείς στον κ. Τσίπρα δεν σούρνουμε κάτι, εμείς φέρνουμε στην μνήμη των συμπολιτών μας αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα αλλά και τις αστοχίες και τις παραλείψεις της αντιπολίτευσης Τσίπρα. Δεν μπορώ να ακούω συνεχώς τους καλούς συναδέλφους της ΕΛΑΣ να λένε ότι επέστρεψε ο κ. Τσίπρας επειδή τρία χρόνια είχαμε κενό στην αντιπολίτευση. Πρώτον δεν υπήρχε κενό, αν δούμε τα πεπραγμένα και τις επιτυχίες της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο, με τις υποθέσεις που ανέδειξε, με τις παραιτήσεις υπουργών που προκάλεσε, αλλά και με τις προτάσεις και λύσεις, πολλές από τις οποίες γίνονται δεκτές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας.

Δεύτερον ακόμα κι αν υπήρχε κενό, ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος είναι βουλευτής 2,5-3 χρόνια τώρα, και δεν έχει πάρει το λόγο στη Βουλή να μιλήσει ποτέ ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το κόστος ζωής, ούτε για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα, τότε δεν μπορεί να μιλά για κενό. Είναι κομμάτι του προβλήματος αν μη τι άλλο» συμπλήρωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Πώς σχολίασε τα μέτρα για το πετρέλαιο

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε: «Για τα ζητήματα των μέτρων προφανώς πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε στη Βουλή και υπό τύπου διατάξεων για να τοποθετηθούμε επ’ αυτών. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει, όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση, δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα, χρειάζονται και περιμένουμε σε αυτό δύο παρεμβάσεις, μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η πρώτη είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ, ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Το δεύτερο είναι ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα συμβατά με το Ενωσιακό Δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλώ δε μάλλον καμία επιστολή προς την κ. Φον ντερ Λάιεν».

Τι είπε για το καλώδιο

Σε σχέση με το καλώδιο, τόνισε: «Είναι ευρωπαϊκό έργο, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Οφείλει και πρέπει να ποντιστεί και να ολοκληρωθεί όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, αλλά και γεωπολιτικούς. Δεν πρέπει η χώρα επ’ ουδενί να επιτρέψει στην Τουρκία να εφαρμόσει επί του πεδίου το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 και δεν πρέπει να υποχωρήσει κανείς ξανά, όπως ομολογήθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι συνέβη στην Κάσο το 2024. Είναι ένα έργο το οποίο σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας οφείλει και πρέπει να ολοκληρωθεί ελεύθερα χωρίς άδειες και γνωστοποιήσεις στην Τουρκία».