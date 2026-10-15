Κουτσούμπας: Μεγάλη κοροϊδία η επιδότηση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης

Μεγάλη κοροϊδία χαρακτήρισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο «Open» τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο σε συνθήκες που ο λαός μαστίζεται από την ενεργειακή ακρίβεια.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση φορά στενό δημοσιονομικό κορσέ στις λαϊκές ανάγκες που τις αντιμετωπίζει ως κόστος, ενώ την ίδια στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και τους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως απέναντι στα καλέσματα κυβέρνησης και κομμάτων του συστήματος προς τον λαό να χαμηλώσει τις απαιτήσεις του και να μη διεκδικεί, υπάρχουν οι προτάσεις του ΚΚΕ που πρέπει να υλοποιηθούν, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και στα καύσιμα, όπως και η ανάγκη μπει πλαφόν στα τεράστια κέρδη των διυλιστηρίων, αλλά και να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και να αρθούν οι κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο. Τόνισε πως αυτές οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές, αλλά προϋποθέτουν σύγκρουση με την ΕΕ και τα κέρδη.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο οδηγεί σε συγκρούσεις που θα πληρώσει ο λαός

Αναφερόμενος στον στόχο της αστικής τάξης και των κομμάτων της για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει σε συγκρούσεις που θα πληρώσει ο λαός.

Με αφορμή, δε, τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και γύρω από το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογράμμισε ότι οι λαοί δεν πρέπει να έχουν καμία εμπιστοσύνη στις αστικές τάξεις και στις κυβερνήσεις. Επίσης για τους πολεμικούς εξοπλισμούς ξεκαθάρισε πως αυτοί δεν αφορούν την άμυνα της χώρας, εξηγώντας ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της όλο και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στις ιμπεριαλιστικές πολεμικές συγκρούσεις.

Σχετικά με την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειρας, στάθηκε στις μεγάλες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων και μέσα στις ΗΠΑ που αφορούν και την εμπλοκή τους στον Κάθετο Διάδρομο.

Μπροστά στις εκλογές, ανέδειξε πως «όσο πιο ψηλά» είναι το ΚΚΕ «τόσο πιο καλά για τον ελληνικό λαό», συμπληρώνοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει γνήσια εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση.