LIVE UPDATE
Πειραιάς: Εντοπίστηκε τμήμα όλμου – Διακοπή κυκλοφορίας στη Δραγατσανίου

Μπακογιάννης κατά Δούκα για την πλατεία Θεάτρου: «Πράσινα λόγια, μαύρη άσφαλτος»

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ασκεί σφοδρή κριτική στον νυν δήμαρχο Δούκα για τις παρεμβάσεις στην Πλατεία Θεάτρου, καταγγέλλοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός ανάπλασης με περισσότερο πράσινο αντικαταστάθηκε από ασφαλτόστρωση. Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπακογιάννης ζητά τη δημοσιοποίηση των μελετών και εγκρίσεων για τις αλλαγές, τονίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Μπακογιάννης - Δούκας
«Δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ο δήμος ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι τα έργα στα σχολεία της πόλης»., υποστήριξε ο νυν δήμαρχος Χάρης Δούκας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή κριτική ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στον Δήμαρχο Αθηναίων Δούκα για τις παρεμβάσεις στην Πλατεία Θεάτρου, καταγγέλλοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός ανάπλασης έχει αντικατασταθεί από ασφαλτόστρωση.
  • Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κώστας Μπακογιάννης επισημαίνει την εξέλιξη της ανάπλασης στην Πλατεία Θεάτρου επί δημαρχίας Δούκα: «Από τον «κρυμμένο κήπο» στην… ασφαλτόστρωση».
  • Ο πρώην δήμαρχος υποστηρίζει ότι η σημερινή δημοτική αρχή πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα η μελέτη που εφαρμόζεται, οι εγκρίσεις των αλλαγών και τα στοιχεία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρή κριτική ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης για τις παρεμβάσεις στην Πλατεία Θεάτρου, καταγγέλλοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός ανάπλασης έχει αντικατασταθεί από ασφαλτόστρωση.

Κώστας Μπακογιάννης: «Για πόσο ακόμα για τη δημοτική αρχή θα μετράει η εικόνα των προβλημάτων και όχι η λύση τους;»

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο που αντιπαραβάλλει εικόνες της σημερινής κατάστασης της πλατείας με τα σχέδια της ανάπλασης, ο Κώστας Μπακογιάννης εξαπολύει επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού.

Στην ανάρτηση του ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει:

«Από τον «κρυμμένο κήπο» στην… ασφαλτόστρωση. Αυτή είναι η εξέλιξη της ανάπλασης στην Πλατεία Θεάτρου επί δημαρχίας Δούκα.
Το 2021 δρομολογήσαμε έναν διαφορετικό σχεδιασμό: περισσότερο πράσινο, νερό και φυσικά υλικά. Η σημερινή δημοτική αρχή πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και τώρα, με πρόσχημα τα αρχαιολογικά ευρήματα, παραδίδει μόνο άσφαλτο!
Ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα η μελέτη που εφαρμόζεται, οι εγκρίσεις των αλλαγών και τα στοιχεία για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν.
Η Αθήνα δεν αντέχει άλλη ανικανότητα».

Κώστας Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» – Τι απάντησε για τα «περί αλαζονείας στην κυβέρνηση»

 

Κώστας Μπακογιάννης: «Μερικές φορές η δουλειά του Δήμου είναι απλώς να ανοίγει μια πόρτα» – ΒΙΝΤΕΟ

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ