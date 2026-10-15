Μπακογιάννης κατά Δούκα για την πλατεία Θεάτρου: «Πράσινα λόγια, μαύρη άσφαλτος»

Σφοδρή κριτική ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης για τις παρεμβάσεις στην Πλατεία Θεάτρου, καταγγέλλοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός ανάπλασης έχει αντικατασταθεί από ασφαλτόστρωση.

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο που αντιπαραβάλλει εικόνες της σημερινής κατάστασης της πλατείας με τα σχέδια της ανάπλασης, ο Κώστας Μπακογιάννης εξαπολύει επίθεση στον Δήμαρχο Αθηναίων, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού.

Στην ανάρτηση του ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει:

«Από τον «κρυμμένο κήπο» στην… ασφαλτόστρωση. Αυτή είναι η εξέλιξη της ανάπλασης στην Πλατεία Θεάτρου επί δημαρχίας Δούκα.

Το 2021 δρομολογήσαμε έναν διαφορετικό σχεδιασμό: περισσότερο πράσινο, νερό και φυσικά υλικά. Η σημερινή δημοτική αρχή πάγωσε το έργο για τρία χρόνια και τώρα, με πρόσχημα τα αρχαιολογικά ευρήματα, παραδίδει μόνο άσφαλτο!

Ζητάμε να δοθούν στη δημοσιότητα η μελέτη που εφαρμόζεται, οι εγκρίσεις των αλλαγών και τα στοιχεία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν.

Η Αθήνα δεν αντέχει άλλη ανικανότητα».