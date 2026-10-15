Μεσολόγγι: Κατάληψη στο ΓΕΛ Νεοχωρίου μετά τον τραυματισμό του μαθητή από παράθυρο που αποκολλήθηκε

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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το ατύχημα που σημειώθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, στο Μεσολόγγι όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και τραυμάτισε μαθητή μέσα στην τάξη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών στον σχολικό χώρο. Με αφορμή το ατύχημα, σήμερα πραγματοποιείται, σύμφωνα με το agriniosite.gr, κατάληψη στο ΓΕΛ Νεοχωρίου, με στόχο να δοθεί προσοχή στην ασφάλεια του σχολείου και να ληφθούν μέτρα.

Για το σοβαρό περιστατικό, μίλησε ο πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Κίντας, στον Energy. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση του σχολικού κτιρίου, στα προβλήματα συντήρησης που, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, είχαν επισημανθεί, αλλά και στις ευθύνες των αρμόδιων φορέων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, με τον τραυματισμό του, ευτυχώς να μην είναι σοβαρός.