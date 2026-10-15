Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε»; – Οι κυνικοί διάλογοι μεταξύ γιατρών και προσωπικού της κλινικής εξωσωματικής

Η υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, φέρνει στο φως μια σκοτεινή πλευρά του χώρου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η νομιμότητα και η ηθική, φαίνεται να «υποχωρούν» μπροστά σε οικονομικά συμφέροντα και προσωπικές επιδιώξεις.

Οι καταγγελλόμενες πρακτικές, που περιλαμβάνουν την παράκαμψη του θεσμικού πλαισίου για την παρένθετη μητρότητα, την απόκρυψη της πραγματικής ταυτότητας κυοφορουσών και την επιλογή φύλου εμβρύων για μη ιατρικούς λόγους, προκαλούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν ευαίσθητες ανθρώπινες υποθέσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές σε πιέσεις για την επίσπευση εμβρυομεταφορών, ακόμη και σε γυναίκες που φέρονται να μην πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και οι ισχυρισμοί για παραπλάνηση υποψήφιων γονέων, σχετικά με την πορεία της κύησης.

Μέσα από τις φερόμενες συνομιλίες αναδεικνύονται, εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά, ο κυνισμός και η ωμότητα που αντιμετωπίζονταν ζητήματα, που αφορούν ανθρώπινα σώματα, τη μητρότητα, την αγωνία των υποψήφιων γονέων και την ελπίδα απόκτησης ενός παιδιού.

Το περιεχόμενο της δικογραφίας «σκιαγραφεί» ένα πλέγμα σοβαρών καταγγελιών, στο οποίο η επιθυμία για τη δημιουργία οικογένειας φέρεται να μετατράπηκε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης, με πρακτικές που εγείρουν κρίσιμα νομικά και δεοντολογικά ερωτήματα.

Καθώς η δικαστική διαδικασία αναμένεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο παραπεμπτικό βούλευμα θα τεθούν υπό την κρίση της Δικαιοσύνης, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές αναφορές από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες των εμπλεκομένων, οι οποίες, εφόσον αποδίδονται ορθά και επιβεβαιωθούν στο δικαστήριο, αποτυπώνουν το κλίμα που φέρεται να επικρατούσε στην κλινική και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν υποθέσεις παρένθετης μητρότητας.

Σύμφωνα με το CRETAlive News, ανάμεσα στις φράσεις που προκαλούν αίσθηση είναι και οι ακόλουθες:

«Έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

Δεχόταν παραγγελίες ακόμα και για το φύλο (!) του μωρού. Σε άλλες περιπτώσεις απέκρυπταν από τους ενδιαφερόμενους τις πραγματικές παρένθετες.

Έκαναν εμβρυομεταφορές και σε 24χρονες επειδή υπήρχε πίεση. «Δε βαριέσαι…» έλεγαν.

«Αυτή των 24 ετών να μπει κατευθείαν εβρυομεταφορά… Βιαζόμαστε».

Διέκοψαν άρον-άρον τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσαν σε νεαρή Ρουμάνα. την οποία προόριζαν για δότρια ωαρίων, προκειμένου τελικά να την προετοιμάσουν για παράνομη κυοφορία καθώς υπήρχε βιασύνη λόγω …παραγγελίας. Η κοπέλα είναι μόλις 24 ετών και δεν επιτρέπεται εκ του νόμου να μπει σε τέτοια διαδικασία αλλά αυτό μάλλον είναι …λεπτομέρεια για τους κατηγορούμενους.

Αποκαλυπτική είναι η συνομιλία, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ανάμεσα στον βασικό κατηγορούμενο και ιδιοκτήτη της κλινικής με συγκατηγορούμενη του που «έδενε και έλυνε» εκεί μέσα, βάσει τα όσα της αποδίδονται.

«Αυτή των 24 ετών, μπορεί να έρθει κατευθείαν… μπορεί να μπει κατευθείαν στις μεταφορές. Να μην πάμε για δωρεά. Να πάει κατευθείαν εμβρυομεταφορά. Δεν βαριέσαι. Γιατί βιαζόμαστε…», είναι φράσεις που αποδίδονται στο στόμα του κατηγορούμενου γιατρού.

«Μικροί θεοί με εξουσία πάνω σε ανθρώπινα σώματα και ελπίδες»

Από τις ίδιες συνομιλίες προκύπτει, κατά τις Αρχές, ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θα ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό, καθώς η υποψήφια παρένθετη είναι μικρότερη του επιτρεπόμενου ηλικιακού ορίου, ενώ η ενδιαφερόμενη μητέρα 55 ετών.

Η εμβρυομεταφορά έγινε στην 24χρονη αλλά στα δικαστικά χαρτιά, ως παρένθετη εμφανιζόταν άλλη. Και σαν να μην έφθανε αυτό, κατά το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν την επιστροφή της πραγματικής κυοφορούσας στη Ρουμανία για εξοικονόμηση χρημάτων, όπως εκτιμάται, ώστε να απαλλαγούν δηλαδή από τα έξοδα διατροφής και επιμέλειας, εν αγνοία των υποψήφιων γονέων, στους οποίους παρουσίαζαν ψευδώς το αντίθετο, ότι δηλαδή η παρένθετη μητέρα βρίσκεται στην Ελλάδα και παρακολουθείται.

Μάλιστα τους έστελναν και υπερηχογραφήματα, τα οποία, όπως εκτιμάται, δεν είχαν σχέση με την κύηση της 24χρονης παρένθετης στη Ρουμανία προκειμένου, όπως αναφέρεται, να συνεχίζουν να εξασφαλίζουν τις μηνιαίες αμοιβές που καταβάλλονταν από τους γονείς στην παρένθετη.

«Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου στα 20 χρόνια που κάνω», φέρεται να εξομολογήθηκε στην συγκατηγορούμενη του, βάσει των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Σε άλλη συνομιλία, ο ιδιοκτήτης της κλινικής φέρεται να εκφράζει ανησυχία μήπως και του ζητήσουν καλύτερη τιμή για το πρόγραμμα παρένθετης οικογένειας, με την συγκατηγορούμενη του να απαντάει, κατά το βούλευμα, με ψυχρό και κυνικό τρόπο, προτρέποντας τον να μην ενδώσει στις εκκλήσεις του, με το επιχείρημα ότι έχουν άρρωστο παιδί.

«Η άλλη υποτίθεται ότι είναι εδώ πέρα, έτσι;» φέρεται να ρωτάει ο γιατρός, με την συγκατηγορούμενη του να τον ενημερώνει ότι η ενδιαφερόμενη μητέρα ζήτησε κάποια στιγμή να δει την παρένθετη και της είπε ότι δήθεν ξεκουραζόταν στο σπίτι…

Κατά παραγγελία ακόμα και για το φύλο του μωρού

Σε άλλη περίπτωση, εξίσου σοκαριστική, ενδιαφερόμενη φέρεται να συνομιλεί με κατηγορούμενη και της αποδίδεται η εξής φράση: «Έχω την απόφαση στα χέρια μου, έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;».

Μία φράση που αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονταν διαδικασίες και υποθέσεις. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Βάσει των όσων περιγράφονται, ενδιαφερόμενες μπορούσαν να δουν φωτογραφίες δοτριών λες και ήταν διαγωνισμός ώστε να έχουν επιλογή βάσει ύψους και εμφάνισης αλλά και επιλογή, παρακαλώ, στο φύλο του μωρού για λόγους, μάλιστα, μη ιατρικούς.

«Προς εξυπηρέτηση της επιθυμίας της παραγγέλλουσας μητέρας κατέληξαν στην επιλογή φύλου του εμβρύου (για μη ιατρικούς λόγους), που επρόκειτο να δημιουργηθεί, κατά παράβαση του άρθρ.26 παρ.1 ν.3305/2005, ευτελίζοντας στο έπακρο τη διαδικασία, προκαλώντας κάθε ηθικό κώδικα και παρακάμπτοντας κάθε θεσμοθετημένο πλαίσιο της χώρας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με περισσότερους από 80 ανθρώπους που στηρίζουν την κατηγορία, και πάνω από 340 μάρτυρες κατηγορητηρίου, χωρίς να υπολογίζονται όσοι θα προτείνει η υπεράσπιση-αλλά και με δεκάδες συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, η δίκη προμηνύεται μαραθώνια.

Η εξέταση του τεράστιου όγκου της δικογραφίας, οι καταθέσεις των μαρτύρων και οι αγορεύσεις των δικηγόρων εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν πολλούς μήνες, με το ενδεχόμενο η ακροαματική διαδικασία να ξεπεράσει ακόμη και τον έναν χρόνο.