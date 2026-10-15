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Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, έπειτα από παράσυρση πεζής από διερχόμενο όχημα. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσχέρεια.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στους Αμπελοκήπους, έπειτα από παράσυρση πεζής.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.
  • Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στους Αμπελοκήπους, έπειτα από παράσυρση πεζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσχέρεια στην περιοχή.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

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