Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα

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Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στους Αμπελοκήπους, έπειτα από παράσυρση πεζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσχέρεια στην περιοχή.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.