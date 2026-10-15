Χανιά: Κατέρρευσε τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων στα Χανιά.

Εναπομείναν τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, που είχε καταστραφεί ολοσχερώς, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά το 2018, έπεσε σήμερα (15/10/2026) το μεσημέρι.

Στο σημείο έφτασε αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία απέκλεισε το σημείο.



Αρχικά προκλήθηκε ανησυχία καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτό εάν μέσα στο κτίριο, υπήρχαν άστεγοι. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται προς το παρόν να απομακρύνεται, ωστόσο απάντηση θα δοθεί όταν θα καταφέρουν να ερευνήσουν τον χώρο, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.