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Χανιά: Κατέρρευσε τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων – Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων στα Χανιά, κατέρρευσε σήμερα (15/10/2026)  το μεσημέρι, έπειτα από προηγούμενη καταστροφή του κτιρίου από πυρκαγιά, το 2018. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν άστεγοι εντός του κτιρίου.

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Χανιά/κατάρρευση κτιρίου
Πηγή: Flashnews.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων στα Χανιά κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο, σήμερα το μεσημέρι, 15 Οκτωβρίου 2026.
  • Το κτίριο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά το 2018. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έφτασε άμεσα στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή.
  • Αρχικά προκλήθηκε ανησυχία για το ενδεχόμενο ύπαρξης αστέγων μέσα στο κτίριο, ωστόσο αυτό φαίνεται προς το παρόν, να απομακρύνεται εν αναμονή της έρευνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα κατέρρευσε τμήμα των παλιών Ιταλικών Στρατώνων στα Χανιά. 

Εναπομείναν τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, που είχε καταστραφεί ολοσχερώς, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά το 2018, έπεσε σήμερα (15/10/2026) το μεσημέρι.

Στο σημείο έφτασε αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία απέκλεισε το σημείο.

 


Αρχικά προκλήθηκε ανησυχία καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτό εάν μέσα στο κτίριο, υπήρχαν άστεγοι. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται προς το παρόν να απομακρύνεται, ωστόσο απάντηση θα δοθεί όταν θα καταφέρουν να ερευνήσουν τον χώρο, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

 

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