Τέμπη: Αντιδράσεις Πλακιά και Βλάχου για τις φωτογραφίες που έδειξε ο Βελόπουλος στη Βουλή – «Την άλλη φορά να είστε πολύ προσεκτικός»

Έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προκάλεσαν οι φωτογραφίες που παρουσίασε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι σε αυτές απεικονίζονται μέλη και οστά νεκρών.

Ο Νίκος Πλακιάς και ο Βαγγέλης Βλάχος αντέδρασαν δημόσια στους ισχυρισμούς του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τα οστά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες ανήκουν σε ζώα και όχι σε ανθρώπους, ενώ ο Βαγγέλης Βλάχος έκανε λόγο για προσβολή των οικογενειών των θυμάτων.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στα Τέμπη, απευθύνθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο και ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή όταν γίνεται αναφορά σε οστά θυμάτων. «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανέναν λόγο», τόνισε.

Στις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου αντέδρασε και ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος έχασε τον αδελφό του, Βάιο, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στην Bουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην Βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .

Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα .

Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο.»

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου

«Μη λέτε ο,τι να’ναι παρακαλώ, ιδιαίτερα με τόσο σοβαρά ζητήματα.

Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια.

Και φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη δικογραφία, και με έκθεση πραγματογνωμοσύνης μάλιστα. Ακριβώς σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν, στις 15 Οκτωβρίου 2024, ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ήμαρτον.

Αυτό είναι, επιπλέον, προσβολή ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί».