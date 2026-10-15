Τηλεθέαση (14/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τετάρτης;

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι πρωινές εκπομπές σημείωσαν υψηλά νούμερα τηλεθέασης, με έντονο ανταγωνισμό τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, σε δύο διαφορετικές ζώνες (5-10 π.μ. και 10 π.μ. - 1 μ.μ.). Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης για κάθε εκπομπή και τηλεοπτικό σταθμό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με την «Πρώτη Εικόνα» του ΣΚΑΪ να ξεχωρίζει στη ζώνη 5-10 στο γενικό κοινό με 27,1%.
  • Στη ζώνη 10-1 του γενικού κοινού, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέκτησαν την κορυφή με 16,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό 5-10, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» του MEGA ήταν πρώτο με 19,6%.
  • Τέλος, στη ζώνη 10-1 του δυναμικού κοινού, την πρωτιά εξασφάλισε το «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA με 12,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 27,1%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 22,8%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,4%
  4. ALPHA – Happy Day 14,3%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,7%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,4%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,3%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2%

Ζώνη 10-1

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 16,3%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 15,2%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 12,4%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,9%
  5. OPEN – 10 Παντού 9,7%
  6. ALPHA – Super Κατερίνα 9,4%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,1%
  8. ΕΡΤ3 – Μέρα με Χρώμα 3,8%
  9. STAR – Stars System 3,8%
  10. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
  11. ΕΡΤNEWS – Newsroom 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 19,6%
  2. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,7%
  3. ALPHA – Happy Day 12,8%
  4. ΣΚΑΪ – Σήμερα 12,6%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,6%
  6. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,4%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,2%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,5%

Ζώνη 10-1

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,9%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 12,4%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 12%
  4. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 10%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 8,2%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,1%
  7. OPEN – 10 Παντού 4,7%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,7%
  9. ΕΡΤ3 – Μέρα με Χρώμα 1,2%
  10. STAR – Stars System 1%
  11. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,5%
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