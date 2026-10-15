Τηλεθέαση (14/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τετάρτης;

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι πρωινές εκπομπές σημείωσαν υψηλά νούμερα τηλεθέασης, με έντονο ανταγωνισμό τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, σε δύο διαφορετικές ζώνες (5-10 π.μ. και 10 π.μ. - 1 μ.μ.). Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης για κάθε εκπομπή και τηλεοπτικό σταθμό.