Λίλα Μπακλέση: «Ήμουν σε κατάσταση σοκ, έκανα 27 ώρες να γεννήσω»

Η Λίλα Μπακλέση ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Η ηθοποιός, η οποία έγινε μητέρα τον Αύγουστο του 2026, περιέγραψε το πώς κατάλαβε ότι είναι έγκυος, ενώ αναφέρθηκε και στο πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα του 2026, να κάνει κάποιος παιδί. Παράλληλα, μίλησε για τη δική της εμπειρία από τη γέννα.

Στην αρχή της συνέντευξής της, η Λίλα Μπακλέση είπε πως: «Είχα έρθει πέρυσι τον Φεβρουάριο, που μόλις είχα μάθει ότι είμαι έγκυος. Το είχα μάθει λίγο πιο νωρίς, όταν έκανα τα γυρίσματα της “Βαλίτσας”.

Επειδή είμαι νυχτοπούλι, τα νυχτερινά γυρίσματα είναι τα αγαπημένα μου. Εγώ θέλω να πηγαίνω στο γύρισμα εννέα το βράδυ και να τελειώνω επτά το πρωί. Είναι το αγαπημένο μου, είμαι ευτυχής. Πήγα στο γύρισμα της “Βαλίτσας” και νύσταζα πολύ. Λέω ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαι εγώ αυτή. Ε και εκεί κατάλαβα ότι ναι…».

«Δεν ξέρω τι θα κάναμε αν δεν ήταν εδώ»

Σε άλλο σημείο, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξήγησε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα του 2026 να κάνεις ένα παιδί. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή εμάς τώρα έχουν έρθει, επειδή οι γονείς μας και των δύο είναι από Πάτρα, δεν ξέρω τι θα κάναμε αν δεν ήταν εδώ.

Γιατί επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άνθρωπο για το μωρό. Εννοώ ότι είναι και κοστοβόρο, αλλά δεν είναι και εύκολο να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο με το μωρό σου. Και μιλάω από το προνόμιό μου.

Το ότι μπορώ εγώ να επιλέξω ποιες δουλειές θα κάνω. Να κάνω πρόβες που αυτό σημαίνει ότι θα είμαι πέντε ώρες έξω από το σπίτι, οπότε και θα δουλεύω, αλλά και θα είμαι με το μωρό μου. Δεν είναι εύκολο αυτό για όλους».

Σχετικά με το θέμα της υπογεννητικότητάς, η Λίλα Μπακλέση ανέφερε: «Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να καταλάβουμε, ότι το να κάνεις παιδιά και να λείπεις 17 ώρες την ημέρα, σε πολλούς ανθρώπους δεν ταιριάζει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μία στήριξη σε σχέση με αυτό, για να μπορέσει ο κόσμος να κάνει παιδιά».

«Είναι ό,τι πιο σκληροπυρηνικό έχω κάνει στη ζωή μου»

Επιπλέον, η Λίλα Μπακλέση μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τον φυσιολογικό τοκετό: «Εγώ ήμουν σε κατάσταση σοκ. Γιατί έκανα 27 ώρες να γεννήσω και εκεί να δεις στόχο που είχα. Εκεί πήγαινα ώρα ώρα. Και ο γιατρός μου που είναι φανταστικός και είναι και φίλος πάρα πολλά χρόνια, μου είχε πει ότι μπορεί και να πάμε για καισαρική. Οπότε εγώ ήμουν χαλαρή».

«Όταν γέννησα με φυσιολογικό τοκετό, εντάξει είναι μια διαδικασία πολύ ωραία και είναι ό,τι πιο σκληροπυρηνικό έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά είσαι σε μία κατάσταση σοκ. Δηλαδή αυτά τα θυμάμαι με ένα σύννεφο. Για πολύ καιρό ήμουν στο σπίτι και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Μου πήρε πολύ καιρό. Μην σου πω πολύ πρόσφατα, κατάλαβα ότι αυτό το μωρό θα μείνει στο σπίτι», πρόσθεσε.