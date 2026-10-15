Ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil – Δύο τραυματίες

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil, στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ύστερα από ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις.

Οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή τους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εργαζόμενοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα, ενώ ο ένας βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Πώς σημειώθηκε το συμβάν

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.