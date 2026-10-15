Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Με Κρίστιανσεν στην αποστολή για την πρεμιέρα του Conference League

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Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα την Πέμπτη (15/10, 19:45) στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη βοσνιακή ομάδα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να ξεκινήσουν με νίκη τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τετάρτης (14/10), χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του, συμπεριλαμβάνοντας τον Κρίστιανσεν, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο «τριφύλλι».

Ο Δανός ποδοσφαιριστής είναι πιθανό να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του απέναντι στην Μπόρατς, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκουραστεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Παράλληλα, ο Κινγκς Κάνγκουα αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, ενώ οι Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία διεκδικούν θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Όσον αφορά τις απουσίες, εκτός αποστολής βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει επίσης στους νεαρούς Ιάσονα Νεμπή, Τάκη Μπινιάρη και Βασίλη Λάβδα, όπως και στους Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλο Παντελίδη, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Οι 24 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι οι εξής:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κρίστιανσεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς.

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κρίστιανσεν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσερς. Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Γιουρκάς, Σάνιτσανιν, Γιούριτσιτς, Χίρος, Βούκοβιτς, Μιλάκ, Ερέρα, Μέιερς, Ογκρίνετς, Ρόγκαν, Ρόγουλιτς.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ούγγρος Μπένσε Τσόνκα, με βοηθούς τους Μπάλας Μπούζας και Νόρμπερτ Μπορνεμίζα. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γκέργκο Μπόγκαρ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τάμας Μπογκνάρ, με βοηθό (AVAR) τον Φέρεντς Καράκο.