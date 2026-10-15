Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης με τις τιμές ενέργειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ο πρωθυπουργός ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένα μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και επανεξέταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
  • Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.
  • Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει από την υιοθέτησή του.

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Την άποψη ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Παρότι θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησής του, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

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