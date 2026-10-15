Μαρινάκης για καλώδιο: Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές – Καμία συνεννόηση με κράτος πλην Γαλλίας, Κύπρου

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την Πέμπτη (15/10), ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και τη θέρμανση, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν μεγαλύτερες παροχές χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Επισήμανε ότι οι κρατικές ενισχύσεις προέρχονται από τα χρήματα των φορολογουμένων και ότι κάθε πρόσθετη δαπάνη πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

«Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, “too little, too late”, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως δια μαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ πρόσθεσε ότι «Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σειρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση, να τα δώσει όλα και παραπάνω από αυτά που μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετώπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακουφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα φτάσει μεσοσταθμικά, να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις, κάπου στο 1.55, άρα θα πέσει 40 λεπτά κάτω και πάνω στο 1.55 θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης, του οποίου τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι φέτος, από πέρσι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με την περίοδο που αναλάβαμε την διακυβέρνηση του τόπου το 2019. Αξίζει να δει κανείς τα συγκριτικά δεδομένα, τα παρουσίασα και χθες. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι δικαιούχοι». Στο σημείο αυτό ανέφερε παραδείγματα:

«Χαρακτηριστικά σας λέω, ότι ένα μονομελές νοικοκυριό έπαιρνε επιδότηση αν είχε εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, τώρα έχει πάει το όριο αυτό στις 16.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά από τις 20.000 πήγε στις 24.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί και εδώ έχουν αυξηθεί παραπάνω αναλογικά γιατί πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ειδικά στο ζήτημα της θέρμανσης οικογένειες με παιδιά από 22.000 στις 29.000 ευρώ ένα ζευγάρι με δύο παιδιά από τις 24.000 στο 2019 εισοδηματικό όριο έχει πάει στις 34.000 ευρώ με τρία παιδιά από 26.000 στις 39.000 ευρώ δηλαδή αύξηση 50% του εισοδηματικού ορίου, ενώ μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί πήγε από τις 22.000 στις 29.000 και μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά από τις 24.000 στις 34.000 και αντίστοιχα προσαυξανόμενο ανά παιδί.

Το δε επίδομα θέρμανσης, επειδή αναφερθήκατε και στην κυρία Κουφονικολάκου, που εκπροσωπεί έναν πρώην πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, αξίζει να θυμίσει στον πολιτικό της προϊστάμενο, ότι άφησε τη διακυβέρνηση του τόπου με ένα επίδομα θέρμανσης, γιατί κρύο δεν ξεκίνησε να κάνει τα τελευταία χρόνια, παρά την ενεργειακή κρίση και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ειδικά από πέρσι φέτος, άφησε τη χώρα με ένα επίδομα με μέγιστο ποσό τα 350 ευρώ. Το μέγιστο ποσό σήμερα έχει τριπλασιαστεί με βάση και τις φετινές αυξήσεις και έχει πάει στα 1560 ευρώ. Από εκεί λοιπόν που ήταν από 80 έως 350, φέτος θα είναι από 130 έως 1560. Το 1560 είναι για περιοχές αυξημένων ενεργειακών αναγκών. Άρα ας συγκρίνουμε πραγματικά δεδομένα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε:

«Ξαναλέω, όλα αυτά δεν έλυσαν όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως έχει πει, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Άρα ας φύγουμε λίγο από το μικρόκοσμο της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, μια κουκίδα στο χάρτη, ή μια χώρα εκτός παγκόσμιας πραγματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως τις ανάγκες των πολιτών. Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα, που όταν υπάρχουν έσοδα η αντιπολίτευση μιλάει με ψεύτικα επιχειρήματα για υπερφορολογήσεις».

Σε ερώτηση για το ευρωπαϊκό συμβούλιο και τις αποφάσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Καταρχάς, μόνο και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση, όπως είπε χθες και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημαίνει ότι τελικά δεν ήταν για ειρωνεία και για χλεύη η πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, εν προκειμένου για να δοθεί η δυνατότητα μιας ευελιξίας ως προς τις δαπάνες, ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις οροφές δαπανών. Θυμάστε ότι ένας εκ των ”προπονητών της εξέδρας”, με πολιτικούς όρους, για να μην παρεξηγηθώ από την αντιπολίτευση, ο κ. Ανδρουλάκης, είχε μιλήσει ειρωνικά για ”γαλάζια γράμματα”. Το ότι συζητείται αυτό και μάλιστα δίνεται μία μάχη, να δούμε τελικά τι θα συμβεί, δείχνει ότι τελικά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Και μακάρι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί θεωρώ ότι όσο παραπάνω στηριχθούν τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τόσο το καλύτερο. Και θα έπρεπε έτσι η αντιπολίτευση να αντιμετωπίζει αυτές τις εθνικές πρωτοβουλίες, ειδικά όταν πολλές εξ αυτών στο παρελθόν είχαν θετικό αντίκτυπο, σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα μας και τους Έλληνες πολίτες».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτιμά να είναι χρήσιμος για τη χώρα και να μην λαϊκίζει μιλώντας εκ του ασφαλούς» τόνισε.

Επιβεβαίωσε την υποβολή αιτήματος από τη Nexans προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες για το καλώδιο

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε δημοσίευμα για επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου: «Καταρχάς η Nexans, η γαλλική εταιρεία, υπέβαλε για λογαριασμό της κύριας εταιρείας του έργου GSI, αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή; Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το Λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα διεξάγει γαλλικό πλοίο» είπε υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες Αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.

Εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

«Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην ατζέντα των συνομιλιών συμπεριλαμβάνονται σημαντικές προκλήσεις για την Ευρώπη, όπως η νέα ενεργειακή κρίση και η άνοδος των τιμών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός στάθηκε σε τρία βασικά σημεία: πρώτον αναφορικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε πως «η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους». Ανέφερε ακόμη πως η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι δεν θα δεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Δεύτερον ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, «το οποίο έχει τροφοδοτήσει», όπως είπε «μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε- και θα ζητήσω προσωπικά δήλωσε- να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη», κάνοντας ταυτόχρονα αναφορά στην στήριξη των πολιτών από την Ελληνική Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει μια απ’ τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα, για την περίπτωση της οποίας ανέδειξε τις ομοιότητές της με όσα ζήσαμε το 2020 στον Έβρο.

Η Κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών, εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από τη διεθνή ενεργειακή κρίση.

Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις εξειδικεύσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία, ενεργοποιούνται, μέτρα που μειώνουν, άμεσα, το κόστος των καυσίμων. Σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική μείωση διαμορφώνεται σε:

• 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης,

• 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και

• 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Το όφελος μεταφέρεται άμεσα στον καταναλωτή, μέσω της μείωσης της τιμής πώλησης των καυσίμων.

Παράλληλα, ενισχύουμε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στα νοικοκυριά.

Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 860 εκατ. ευρώ, επιπλέον των μόνιμων μέτρων που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, όπως η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, με στόχο την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.

Ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης ανακοινώθηκε και για τους αλιείς, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους και την κάλυψη σημαντικών λειτουργικών αναγκών.

Πρώτον, η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου αυξάνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, από τα 16 λεπτά που ήταν. Πρόκειται για αύξηση 150%. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για τους επαγγελματίες αλιείς για την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου.

Δεύτερον, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, μέσω νέας δράσης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Σε ισχύ τίθεται σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ο λόγος για τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ενώ ήδη εφαρμόζεται στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με το 50% να καταβάλλεται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης και το υπόλοιπο 50% να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Ξεκίνησε, εντός της εβδομάδας, η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Στον νέο κύκλο του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μαστού δικαιούχοι είναι περισσότερες από 2.385.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.

Η κομβική σημασία της πρόληψης αναδεικνύεται μέσα από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»:

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος.

Σε 500.300 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σχεδόν 1.270.000 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία, ενώ σε 87.231 εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα.

Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.

Το πρόγραμμα αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, διασφαλίζοντας την καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων σε προληπτικούς ελέγχους, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της υγείας.

Ξεκίνησε η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει, πλέον, 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων, ημερησίως. Σε σχέση με πέρυσι, προστέθηκαν περισσότερα από 18.000 επιπλέον γεύματα και 64 ακόμη σχολικές μονάδες, ενώ σε σχέση με το 2019 η κάλυψη

δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος.

Σε 500.300 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σχεδόν 1.270.000 γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία, ενώ σε 87.231 εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα.

Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.

Το πρόγραμμα αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, διασφαλίζοντας την καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων των δικαιούχων σε προληπτικούς ελέγχους, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την προστασία της υγείας.

Ξεκίνησε η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλύπτει, πλέον, 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων, ημερησίως.

Σε σχέση με πέρυσι, προστέθηκαν περισσότερα από 18.000 επιπλέον γεύματα και 64 ακόμη σχολικές μονάδες, ενώ σε σχέση με το 2019 η κάλυψη έχει σχεδόν διπλασιαστεί: από 1 στα 4 παιδιά του Δημοτικού, σήμερα φτάνουμε σχεδόν στο 1 στα 2.

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει σε αυτό, χωρίς διαχωρισμούς, ώστε το σχολικό γεύμα να αποτελεί κοινή εμπειρία μέσα στο σχολείο και να αποφεύγεται ο στιγματισμός.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έπληξαν ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο να υφίσταται τις σοβαρότερες συνέπειες, ενώ η κακοκαιρία είχε ως τραγική κατάληξη την απώλεια ενός συνανθρώπου μας.

Από τις 13 Οκτωβρίου, τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα θυελλωδών ανέμων.

Παράλληλα, στις 10:44 της ίδιας ημέρας είχε αποσταλεί μήνυμα μέσω του 112, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος».