ΕΕ: Σκληρό μπρα-ντε-φερ στις Βρυξέλλες για τον νέο προϋπολογισμό – Τα δύο στρατόπεδα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε τροχιά σκληρών διαπραγματεύσεων εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στις Βρυξέλλες για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Κοινός στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας πριν από το μπαράζ των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων του 2027, με σημείο καμπής τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Προειδοποιήσεις Μερτς

Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολύ, πολύ δύσκολες» διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προειδοποίησε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου διεξάγεται σήμερα και αύριο η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής, μέρος της οποίας θα είναι αφιερωμένο στις συνομιλίες για την χρηματοδότηση της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

«Απέχουμε δυόμισι, τρεις μήνες από το τέλος της χρονιάς και βρισκόμαστε ακόμη πολύ, πολύ μακριά από μία συμφωνία», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο παραμένει εφικτή.

Τι διακυβεύεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση των μεγάλων προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής μέχρι το 2024 βρίσκονται σε διακύβευση: από την αγροτική πολιτική μέχρι την άμυνα και από την ανταγωνιστικότητα μέχρι την μετανάστευση.

Στην διαπραγμάτευση θα τεθούν, επί παραδείγματι, τα ποσά που θα διατεθούν στους αγρότες και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, το ύψος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και του τομέα της άμυνας, ποια θέση θα δοθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αν πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών στην Αφρική ή όχι.

Τόσα ανοικτά θέματα που πολλοί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης θέλουν να αποφασιστούν πριν από τα Χριστούγεννα. Διότι για πολλούς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Από την Ιταλία ως την Πολωνία και από την Ελλάδα ως την Γαλλία και την Φινλανδία, το 2027 θα είναι χρονιά εκλογών που μπορεί να φέρουν στην εξουσία εχθρικές προς την Ευρωπαϊκή Ενωση πολιτικές ηγεσίες που ενδεχομένως θα θέλουν να ανατρέψουν τα χαρτιά των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων.

Πιέσεις από την ακροδεξιά υποψήφια της Γαλλίας

Ολα τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές , όπου η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν είναι επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις.

Η ακροδεξιά υποψήφια υπόσχεται γενναία μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ζητεί η κατανομή των πόρων αυτών να μην αποφασιστούν πριν από το 2027 και καταγγέλλει ως «σκάνδαλο δημοκρατίας» την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πριν από το τέλος του 2026.

Μακρόν εναντίον Μερτς: Τα δύο στρατόπεδα

Στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ενωσης δύο βασικά στρατόπεδα βρίσκονται αντιμέτωπα.

Από την μία πλευρά βρίσκονται οι χώρες που τάσσονται υπέρ ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία ζητούν περισσότερους πόρους για την γεωργία και για την κοινωνική και περιφερειακή σύγκλιση.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία ξεκάθαρα ανεπαρκή πρόταση», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός οφείλει να είναι φιλόδοξος και το ύψος του είναι κρίσιμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα.

Το δεύτερο στρατόπεδο απαρτίζεται από τους «φειδωλούς»: τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μαζί με την Σουηδία και την Ολλανδία, που ζητούν δραστικές περικοπές στην πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων ευρώ – την ώρα που οι εθνικοί προϋπολογισμοί βρίσκονται υπό πίεση.

Για την Ολλανδία, «ο λογαριασμός δεν βγαίνει», προειδοποίησε κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της ανακατανομής των πόρων υπέρ του εκσυγχρονισμού της ΕΕ ακόμη και αν γι’ αυτό απαιτηθούν περικοπές στις αγροτικές δαπάνες και στους πόρους που κατευθύνονται προς την σύγκλιση.

Προτάσεις για περικοπές και νέα έσοδα

Η Ιρλανδία, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, πρότεινε το Σάββατο περικοπές 140 δισεκατομμυρίων ευρώ με την μείωση των δαπανών που προορίζονται για την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή βοήθεια.

Ομως η ιδέα αυτή δεν ικανοποιεί κανένα στρατόπεδο.

Για την αύξηση των πόρων του προϋπολογισμού, η Γαλλία προωθεί από μήνες την θέσπιση νέων ευρωπαϊκών εσόδων, μέσω της φορολόγησης των ψηφιακών υπηρεσιών, των κρυπτοστοιχείων και των τυχερών παιχνιδιών.

Αφού συζητήσουν τον προϋπολογισμό και τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα στρέψουν την προσοχή τους αύριο προς την Ουκρανία, παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αναμένεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ