Μέγκαν Μαρκλ: Μαθήματα φθινοπωρινού στυλ και κομψότητας στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία

Η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επιστροφή της, συνοδεύοντας τον πρίγκιπα Χάρι σε επισκέψεις σε φιλανθρωπικές οργανώσεις στο Νότιγχαμ. Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από φθινοπωρινό στυλ με μπορντό και μελιτζανί αποχρώσεις, ενώ εμφανίστηκε ευδιάθετη και δήλωσε ενθουσιασμένη για την επιστροφή της.

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Μέγκαν Μαρκλ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ παρέδωσε μαθήματα φθινοπωρινού στυλ, συνδυάζοντας μπορντό και βαθύ μελιτζανί.
  • Η Μαρκλ συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Νότιγχαμ, όπου επισκέφθηκαν το Community Recording Studio και την τράπεζα τροφίμων Himmah Hub.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή, δηλώνοντας «Eίναι υπέροχο που επιστρέψαμε», ενώ στα επαγγελματικά της σχέδια περιλαμβάνεται και η επανασύνδεσή της με φιλανθρωπικές οργανώσεις.

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Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, παρέδωσε μαθήματα φθινοπωρινού στυλ, συνδυάζοντας δύο από τα πιο δημοφιλή χρώματα της σεζόν: το μπορντό και το βαθύ μελιτζανί.

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Η Μαρκλ συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, όπου επισκέφθηκαν το Community Recording Studio, ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται φιλανθρωπική οργάνωση για νέους, καθώς και την τράπεζα τροφίμων Himmah Hub, σύμφωνα με το Elle.

Φωτογραφία: Reuters

Επιλέγοντας Βρετανούς σχεδιαστές, συνδύασε ένα μακρύ μάλλινο παλτό σε μελιτζανί απόχρωση, καφέ πλεκτό ζιβάγκο και σκουλαρίκια από τον οίκο Joseph, με μία μίντι φούστα από το The Fold London και ένα ζευγάρι κλασικές γόβες Jennifer Chamandi.

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Φωτογραφία: Reuters

Η εμφάνισή της ήταν παράλληλα και μια διακριτική αναφορά στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο στούντιο, λίγο μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς είχε επιλέξει ξανά κομμάτια από τον ίδιο οίκο.

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Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ σε μία από τις παρευρισκόμενες έξω από το στούντιο είπε: «Eίναι υπέροχο που επιστρέψαμε», σύμφωνα με το περιοδικό People.

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Φωτογραφία: Reuters

Στα επαγγελματικά της σχέδια, πέρα από τη διαχείριση του lifestyle μπραντ της «As Ever», περιλαμβάνεται και η επανασύνδεσή της με φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχε υπό την προστασία της κατά την περίοδο που ασκούσε τα καθήκοντά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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