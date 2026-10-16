Μέγκαν Μαρκλ: Μαθήματα φθινοπωρινού στυλ και κομψότητας στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία

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Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσα του Σάσεξ, παρέδωσε μαθήματα φθινοπωρινού στυλ, συνδυάζοντας δύο από τα πιο δημοφιλή χρώματα της σεζόν: το μπορντό και το βαθύ μελιτζανί.

Fashion statement

Η Μαρκλ συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, όπου επισκέφθηκαν το Community Recording Studio, ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται φιλανθρωπική οργάνωση για νέους, καθώς και την τράπεζα τροφίμων Himmah Hub, σύμφωνα με το Elle.

Επιλέγοντας Βρετανούς σχεδιαστές, συνδύασε ένα μακρύ μάλλινο παλτό σε μελιτζανί απόχρωση, καφέ πλεκτό ζιβάγκο και σκουλαρίκια από τον οίκο Joseph, με μία μίντι φούστα από το The Fold London και ένα ζευγάρι κλασικές γόβες Jennifer Chamandi.

Η εμφάνισή της ήταν παράλληλα και μια διακριτική αναφορά στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο στούντιο, λίγο μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς είχε επιλέξει ξανά κομμάτια από τον ίδιο οίκο.

Το θερμό κλίμα και τα νέα επαγγελματικά βήματα

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ σε μία από τις παρευρισκόμενες έξω από το στούντιο είπε: «Eίναι υπέροχο που επιστρέψαμε», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Στα επαγγελματικά της σχέδια, πέρα από τη διαχείριση του lifestyle μπραντ της «As Ever», περιλαμβάνεται και η επανασύνδεσή της με φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχε υπό την προστασία της κατά την περίοδο που ασκούσε τα καθήκοντά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ