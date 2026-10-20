Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να «περάσει» κάνναβη σε κρατούμενο κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Διαβατών

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο, προχώρησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 11,75 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του 29χρονου έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.