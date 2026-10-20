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Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να «περάσει» κάνναβη σε κρατούμενο κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές Διαβατών

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, καθώς επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου. Ο δράστης εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11,75 γραμμαρίων. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο, προχώρησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 36χρονος εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 11,75 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του 29χρονου έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος επιχείρησε να περάσει ποσότητα ναρκωτικών σε 29χρονο προσωρινά κρατούμενο, προχώρησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 11,75 γραμμαρίων, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του 29χρονου έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

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