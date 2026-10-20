LIVE η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης (20/10), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2026

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Θηβών και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.