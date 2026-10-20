LIVE η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης (20/10), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό.
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται:
- Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
- Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
- Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:
Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 20, 2026
Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Θηβών και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.