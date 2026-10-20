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LIVE η κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης, με έντονη συμφόρηση και χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Σημαντικές καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, ενώ προβλήματα σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Σύνταγμα, στη Θηβών και στην Αλίμου – Κατεχάκη.

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Κίνηση στους δρόμους
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 45’ προς Αεροδρόμιο, καθώς και 15΄-20΄ προς Ελευσίνα και στην Περιφερειακή Υμηττού.
  • Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Σύνταγμα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Θηβών και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης (20/10), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται:

  • Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
  • Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Θηβών και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

 

 

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