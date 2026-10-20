Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια μετά την οσμή αερίου σε σπίτι – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Τρίτης 20/10 στα Εξάρχεια, λόγω οσμής αερίου από σπίτι επί της οδού Πατριάρχου Φωτίου 29. Συνεργείο της ΔΕΦΑ αποκατέστησε το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να αποχωρήσουν από το σημείο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοξαπατρή, η οποία είχε διακοπεί προσωρινά, διεξάγεται πλέον κανονικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί στα Εξάρχεια, λόγω οσμής αερίου που προερχόταν από σπίτι επί της οδού Πατριάρχου Φωτίου.
  • Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή.
  • Συνεργείο της ΔΕΦΑ αποκατέστησε το πρόβλημα και ο δρόμος έχει δοθεί πλέον ξανά στην κυκλοφορία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί (Τρίτη 20/10) στα Εξάρχεια, λόγω οσμής αερίου που προερχόταν από σπίτι της περιοχής.

Συνεργείο της ΔΕΦΑ, που ειδοποιήθηκε σχετικά, αποκατέστησε το πρόβλημα, ο συναγερμός έληξε και οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο.

Η αναστάτωση προκλήθηκε ύστερα από ενημέρωση για οσμή αερίου από σπίτι, που βρίσκεται επί της Πατριάρχου Φωτίου 29. Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή.

Πλέον, ο δρόμος έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

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