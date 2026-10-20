Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια μετά την οσμή αερίου σε σπίτι – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί (Τρίτη 20/10) στα Εξάρχεια, λόγω οσμής αερίου που προερχόταν από σπίτι της περιοχής.

Συνεργείο της ΔΕΦΑ, που ειδοποιήθηκε σχετικά, αποκατέστησε το πρόβλημα, ο συναγερμός έληξε και οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο.

Η αναστάτωση προκλήθηκε ύστερα από ενημέρωση για οσμή αερίου από σπίτι, που βρίσκεται επί της Πατριάρχου Φωτίου 29. Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή.

Πλέον, ο δρόμος έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.