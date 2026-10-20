Ηράκλειο: Αναζητείται στέγη για τα 3 αδελφάκια που φέρονται να κακοποιούνταν από τη μητέρα τους και τον σύντροφό της – Ξανά στο προσκήνιο οι ελλείψεις σε δομές φιλοξενίας

Προς αναζήτηση λύσης βρίσκονται ο δήμος και οι αρμόδιοι φορείς, για τη φιλοξενία των τριών ανήλικων αδελφών, ηλικίας 6, 8 και 13 ετών, που απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση στην περιοχή Πατέλες του Ηρακλείου Κρήτης.

Τα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, καθώς ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν και ανήλικα μαζί με τις μητέρες τους, βρίσκεται σε πληρότητα. Την ίδια ώρα, η ανάγκη για εξειδικευμένες δομές προστασίας ανηλίκων επανέρχεται στο προσκήνιο, με τους αρμόδιους φορείς να επισημαίνουν τα κενά που υπάρχουν στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου (18/10/2026) η 35χρονη μητέρα των παιδιών και ο 29χρονος σύντροφός της, ενώ οι καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Το μικρότερο από τα τρία αδέλφια, ηλικίας 6 ετών, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου.

Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλλουν τα παιδιά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nea kriti.gr, οι φωνές και τα παιδικά κλάματα κινητοποίησαν γείτονες σε περιοχή των Πατελών, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Τα παιδιά φέρονται να υποστήριξαν ότι δέχθηκαν κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ το ζευγάρι αρνήθηκε τις καταγγελίες. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και να διαλευκάνουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τρία αδέλφια.

Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έχει δοθεί εντολή να εξεταστούν από γιατρούς και παιδοψυχολόγο. Στόχος είναι να διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες και να αξιολογηθεί η κατάσταση των ανηλίκων, με βασικό ζητούμενο την ασφάλεια και την προστασία τους.

Ωστόσο, η παραμονή των παιδιών στο νοσοκομείο αποτελεί μια προσωρινή λύση, καθώς δεν πρόκειται για δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας ανηλίκων που έχουν βιώσει ή φέρονται να έχουν βιώσει κακοποίηση.

Στέλλα Αρχοντάκη: «Ο ξενώνας μας είναι πλήρης»

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ηρακλείου στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων φιλοξενίας για γυναίκες και παιδιά που έχουν βιώσει βία ανέδειξε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Στέλλα Αρχοντάκη. Όπως ανέφερε, ο Δήμος επιχειρεί να δημιουργήσει δική του δομή, αναζητώντας κατάλληλο χώρο και χρηματοδότηση, καθώς η φιλοξενία ανηλίκων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολογική υποστήριξη και συνεχή φροντίδα.

«Εγώ θέλω να ευχηθώ τέτοια περιστατικά να μη συμβαίνουν ούτε στην πόλη μας ούτε και αλλού. Όμως, για την πόλη μας, ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, όπου μπορούν να έχουν μαζί τους και τα ανήλικα παιδιά.

Φιλοξενούμαστε σε ένα κτίριο της Πρόνοιας και προσπαθούμε να στήσουμε μια δομή που να είναι μόνο του Δήμου. Είμαστε σε φάση που προσπαθούμε να βρούμε τον χώρο, να μπούμε και να ενταχθούμε και σε ένα πρόγραμμα, διότι, ξέρετε, αυτές οι δομές χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, και αρκετό προσωπικό θα έλεγα, διότι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, ειδικά όταν συνοδεύονται από ανήλικα παιδιά.

Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ξενώνας μας είναι πλήρης, με τα δεδομένα που έχουμε και τη δυνατότητα που έχουμε. Όμως προσπαθούμε και με άλλα προγράμματα να στεγάσουμε τις μητέρες, να μπουν στο πρόγραμμα, δηλαδή στέγαση και εργασία.

Η Στέγη Ανηλίκων νομίζω ότι έκλεισε τελευταία στο Ηράκλειο. Είπαν ότι θα ανοίξει ξανά. Επειδή, όμως, το κράτος είναι δύσκολο στη διαχείριση καταστάσεων, το καλύτερο είναι να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι, οι οποίοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα μέσα στην κοινωνία και έχουν αρμοδιότητα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δομές αυτές με καλές συνθήκες, σε καλό κτίριο, με καλή υποδομή και με καλή στελέχωση», τόνισε, μεταξύ άλλων στο neakriti.gr, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, Στέλλα Αρχοντάκη.

Η αντιδήμαρχος υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το νοσοκομείο αποτελεί μια πρόχειρη και πρόσκαιρη λύση φιλοξενίας για τους ανηλίκους, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε τέτοιες δομές.

Νίκος Σπετσίδης: «Χρειάζεται να υπάρχει τουλάχιστον μία στέγη»

Από την πλευρά του, ο συντονιστής έργων του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, Νίκος Σπετσίδης, αναφέρθηκε στην αυξημένη σοβαρότητα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και στη δυσκολία που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην απόφαση να καταγγείλουν την κακοποίηση.

«Όλα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που δημοσιεύονται είναι σοβαρά περιστατικά. Πολλές φορές, και εμείς, στα περιστατικά που δεχόμαστε από γυναίκες θύματα βίας, βλέπουμε να ξεδιπλώνονται περιστατικά κακοποίησης παιδιών. Ακόμα και στο πρόγραμμα διαχείρισης θυτών, όταν πραγματοποιούμε την αξιολόγηση κινδύνου για τους θύτες, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν κακοποιηθεί και παιδιά.

Φυσικά, το φαινόμενο δεν μειώνεται. Βλέπουμε διαρκώς ακόμη πιο βίαια περιστατικά, πολύ περισσότερα περιστατικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ακόμα δυσκολεύονται και δεν θέλουν να καταγγείλουν τα περιστατικά κακοποίησης».

«Αυτό είναι και το χρέος μας πολλές φορές: να κινητοποιούμε τις γυναίκες και τα παιδιά να μιλήσουν, να καταγγείλουν και, βεβαίως, να κινητοποιούμε τις υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετούν άμεσα και αποτελεσματικά».

Για εμάς, για τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, η φιλοξενία των παιδιών δεν δύναται, δεν νοείται να γίνεται σε νοσοκομεία. Χρειάζεται να υπάρχουν δομές, χρειάζεται να υπάρχει τουλάχιστον μία στέγη, όπου παιδιά που είναι θύματα βίας, παιδιά αυξημένης ευαλωτότητας, να μπορούν να φιλοξενούνται για λίγες ημέρες», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο neakriti.gr, ο συντονιστής έργων του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, Νίκος Σπετσίδης.

Ο ίδιος ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη να διασφαλίζεται η ψυχική ευημερία και η ηρεμία των παιδιών, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις δύσκολες συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν.

«Πριν από δύο μήνες δημοσιεύσαμε έναν οδηγό για επαγγελματίες. Έχουμε αποστείλει συστάσεις και στα συναρμόδια υπουργεία για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ευημερία των παιδιών από τη στιγμή που είναι θύματα κακοποίησης.

Από τη στιγμή που καταγγέλλει ένα παιδί, χρειάζεται να μπορεί να καταθέτει άμεσα. Και να καταθέτει μία φορά, όχι τρεις ή τέσσερις. Είναι ένα βασικό ζήτημα, γιατί σχετίζεται με την ασφάλεια του παιδιού. Και βεβαίως, οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές, χωρίς να τραυματίζεται περαιτέρω το παιδί», κατέληξε ο κ. Σπετσίδης.

Η υπόθεση των τριών αδελφών επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένων δομών για την προσωρινή φιλοξενία ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ανάγκη για άμεση παρέμβαση, κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και ασφαλή στέγη αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την προστασία των παιδιών, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.