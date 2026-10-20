Γαλλία: Πόλεις-φαντάσματα τη νύχτα μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας – «Αυτό το μέτρο είναι τελείως άχρηστο»

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Σε «νεκρή ζώνη» μετατράπηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας κεντρικές περιοχές του Παρισιού και άλλων μεγάλων γαλλικών πόλεων, καθώς τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις άγριες συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο, η κυβέρνηση Λεκορνί πέρασε στην αντεπίθεση ενεργοποιώντας τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε Παρίσι, Λυών, Μπορντό, Λιλ και Νίκαια, την ώρα που το πολιτικό κλίμα παραμένει εκρηκτικό.

Στην πρωτεύουσα, Παρίσι, η Πλατεία της Δημοκρατίας είναι και πάλι ανοιχτή για πεζούς και ποδηλάτες, όπως προβλέπει το σχετικό διάταγμα, ενώ λειτουργεί και ο σταθμός του μετρό, με ελάχιστους περαστικούς να κινούνται στην πλατεία.

Το σκηνικό στις πόλεις

Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας τέθηκαν σε ισχύ εχθές το βράδυ σε γαλλικές πόλεις. Στο Παρίσι, τη Λυών, το Μπορντό, τη Λιλ και τη Νίκαια, τα μέτρα ξεκίνησαν μεταξύ 20:00 και 22:00, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες ζώνες. Στη Λιλ, το Μπορντό και τη Νίκαια, η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά ανηλίκους.

Στην καρδιά του Παρισιού, η Πλατεία της Δημοκρατίας και η περιοχή Les Halles —σημεία που επλήγησαν από εκτεταμένες λεηλασίες τις προηγούμενες ημέρες— παρέμειναν κλειστά για το κοινό από τις 23:00 έως τις 06:00 το πρωί. Παράλληλα, απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις από τις 20:00, όπως ισχύει και σε άλλες παρισινές συνοικίες (Ηλύσια Πεδία, Βαστίλη, σιδηροδρομικοί σταθμοί κ.ά.).

Υπό την πίεση της Δεξιάς για έλλειψη αποφασιστικότητας απέναντι στη βία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TF1, ότι 2.513 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ 67 άτομα έχουν ήδη φυλακιστεί.



Επιπλέον, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι απέστειλε «οδηγίες σε όλους τους εισαγγελείς της Γαλλίας ζητώντας τους να περάσουν στον χαρακτηρισμό της οργανωμένου εγκλήματος», εξέλιξη που θα επιτρέψει την αύξηση της διάρκειας της αστυνομικής κράτησης από τις 48 στις 72 ώρες.

Η εικόνα στο Παρίσι: «Εντελώς άχρηστο»

Από χθες το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, η απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμόστηκε σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Châtelet και République. Το μέτρο τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους Παριζιάνους, παρότι πολλοί το έκριναν ως περιττό.

Όπως περιγράφει η Le Parisien, μπροστά στην Πλατεία της Δημοκρατίας, δύο γυναίκες σήκωσαν την αστυνομική κορδέλα, προσπαθώντας να περάσουν από κάτω, όμως σταμάτησαν αμέσως από αστυνομικό που τους φώναξε.

«Είναι κλειστό, έτσι;» ρώτησε η μία.

«Ακριβώς, θα πρέπει να κάνετε τον γύρο», απάντησε ο αστυνομικός.

«Μα πώς υποτίθεται ότι θα πάρουμε το μετρό; Πώς υποτίθεται ότι θα γυρίσουμε σπίτι;» συνέχισε η άλλη.

«Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφορία», ανταπάντησε ο αστυνομικός.

🔴 Couvre-feu dans le quartier de Châtelet à Paris ce lundi soir. Important dispositif de gendarmes mobiles. Un hélicoptère appuie les forces de l’ordre jusqu’à la place de la République (images @actu17) https://t.co/x11uH3Jahx — Actu17 (@Actu17) October 19, 2026



Από τις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως τις 06:00 το πρωί, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πλατεία Δημοκρατίας και στους δρόμους που οδηγούν νότια προς την περιοχή Les Halles. Στο πλαίσιο των μέτρων, κοντινοί σταθμοί του μετρό και του προαστιακού (RER), όπως οι République και Châtelet, παρέμειναν κλειστοί.

Η απόφαση ελήφθη συντονισμένα από τον Δήμο Παρισίων και την Αστυνομική Διεύθυνση, στον απόηχο των λεηλασιών που σημειώθηκαν κατά τη διαδήλωση της 17ης Οκτωβρίου ενάντια στην ακρίβεια.

«Ειλικρινά, με τον Covid το κατάλαβα, αλλά αυτό…», δήλωσε η 21χρονη Λέα, κοιτάζοντας γύρω της. «Ειλικρινά, με τον Covid το κατάλαβα, ήταν θεμιτό, έπρεπε να προστατευτούν οι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου θεμιτό, ποιον προστατεύει; Αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι τελείως άχρηστη».

Στους καταστηματάρχες επικρατούσε σύγχυση.

«Δηλαδή πρέπει να κλείσουμε ή όχι;», αναρωτήθηκε μια σερβιτόρα, έξω από ένα ανοιχτό αλλά άδειο εστιατόριο. Παρότι τα καταστήματα εστίασης είχαν το δικαίωμα να παραμείνουν ανοιχτά, η κίνηση ήταν μηδενική.

«Τελικά, είναι άχρηστο, δεν υπάρχουν πελάτες», πρόσθεσε η ίδια.

Χθες το βράδυ, οι σάλες των εστιατορίων έμεναν άδειες, με την πρωτεύουσα να θυμίζει πόλη-φάντασμα στον απόηχο των δύο προηγούμενων ταραχών.

Mise en place d’un couvre-feu: “La nuit a été relativement calme”, décrit un habitant du Xe arrondissement de Paris https://t.co/4CZJpQozM4 — BFM (@BFMTV) October 20, 2026



Λίγο πιο πέρα, οι δημοσιογράφοι της Le Parisien συνάντησαν τη Γιοχάνα, η οποία παρατηρούσε τις κλούβες των ΜΑΤ και τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους τελευταίους παρευρισκομένους.

«Καλησπέρα, απλώς για να ξέρετε, αν μείνετε εδώ υπάρχει πρόστιμο 55 ευρώ», επαναλάμβαναν οι αστυνομικοί προς τους περαστικούς.

«Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει», σχολίασε αναστενάζοντας η Γιοχάνα. «Αυτή είναι η πρώτη πολιτική απαγόρευση κυκλοφορίας από το 1961, όταν επιβλήθηκε κατά των διαμαρτυριών για τον Πόλεμο της Αλγερίας».

Όπως θυμίζει η ίδια, μεσολάβησε βέβαια η πανδημία του Covid-19, «αλλά εκείνη ήταν μια υγειονομική κρίση».

Η 24χρονη, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως διαδηλώτρια, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της: «Το μόνο για το οποίο μιλούν πλέον είναι οι σπασμένες βιτρίνες. Αγνοούν εντελώς τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους. Τα αιτήματά τους έχουν ξεχαστεί παντελώς».

Κλειστοί σταθμοί και εναέριες περιπολίες

Ένα χιλιόμετρο μακριά, κοντά στο τεράστιο εμπορικό κέντρο Forum des Halles, το οποίο επίσης υπάγεται στην απαγόρευση κυκλοφορίας, η αστυνομία τηρούσε αποστάσεις μέχρι ακριβώς τις 23:00. Οι περαστικοί μπορούσαν ακόμη να κινούνται κανονικά.

Στις 23:15, υπό ψιλόβροχο, τα ΜΑΤ άρχισαν να εκκαθαρίζουν την περιοχή.

«Δεν μπορείτε να μείνετε εδώ», είπε ένας εξ αυτών σε μια μικρή ομάδα νέων, οι οποίοι συμμορφώθηκαν σιωπηλά.

«Θα πρέπει να εγκαταλείψετε την περιοχή, υπάρχει lockdown», διέταξε λίγα λεπτά αργότερα μια γυναίκα αστυνομικός, μπερδεύοντας την απαγόρευση κυκλοφορία με εκείνο της πανδημίας του Covid-19.

Overnight curfew imposed on parts of Paris lifted after weekend demonstrations over soaring prices degenerated into some of worst street violence in recent years https://t.co/cikeDoiLhR — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 20, 2026



Αρκετοί περαστικοί ήλπιζαν μέχρι την τελευταία στιγμή να προλάβουν να μπουν στον κομβικό σταθμό Châtelet-Les Halles, που εξυπηρετεί γραμμές του μετρό και του προαστιακού (RER), ο οποίος όμως παρέμενε αποκλεισμένος για πάνω από μία ώρα.

«Η πρόσβαση είναι κλειστή λόγω μέτρων ασφαλείας κατόπιν εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης», ενημέρωνε τους ταξιδιώτες μια φωτεινή οθόνη στην είσοδο του εμπορικού κέντρου, ενώ, όπως κατέγραψε η Le Parisien, αστυνομικοί αναλάμβαναν να κατευθύνουν τουρίστες που έσερναν τις βαλίτσες τους προς άλλους, γειτονικούς σταθμούς.

«Είναι λυπηρό που φτάσαμε σε αυτό το σημείο», σχολιάζουν ο 15χρονος Σμαΐλ και ο 18χρονος φίλος του, Ιλιές.

«Η απαγόρευση κυκλοφορίας, ειλικρινά, είναι λίγο υπερβολική. Είναι ένα χρήσιμο μέτρο για όσους κάνουν βανδαλισμούς. Αλλά για εμάς, που δεν κάνουμε τίποτα, είναι λυπηρό να καταφεύγουμε σε αυτό όταν απλώς θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας».

Στις 23:30, όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο Forum des Halles είχαν αποκλειστεί από τριμελείς ομάδες αστυνομικών. Ακόμη και ο Τύπος αναγκάστηκε να αποχωρήσει και η γειτονιά ερημώθηκε.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο νομάρχης της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, επισκέφθηκε τις αναπτυγμένες αστυνομικές δυνάμεις εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η βραδιά στο Παρίσι ήταν «ήσυχη».

Ξαφνικά, κοίταξε ψηλά. Στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα, ένα αστυνομικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε περιπολία, σαρώντας την περιοχή με έναν ισχυρό προβολέα τύπου λέιζερ, ικανό να εντοπίσει πιθανούς ταραχοποιούς.