Μάντζος για τουρκολιβυκό: «Τελικά ποιοι παίζουν παιχνίδια και ποιοι εθελοτυφλούν;»

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Νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξαπολύει ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επικαλούμενος τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν αρνητικές εξελίξεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Με αφορμή την κύρωση του μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη, ο κ. Μάντζος στρέφεται κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας αποτυχημένη πολιτική και προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της κατάστασης.

«Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Ανατολική Λιβύη, είναι πλέον προφανές ότι η αποτυχημένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και η ευθύνη του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από φθηνή προπαγάνδα και τοξικότητα», αναφέρει στη δήλωσή του.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις δεν προκαλούν προβληματισμό μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Για να στηρίξει την κριτική του, παραπέμπει στις τοποθετήσεις τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας: του Δημήτρη Καλογερόπουλου, του Άγγελου Συρίγου και του Δημήτρη Καιρίδη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κ. Καιρίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Μάντζο, χαρακτήρισε στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Realfm 97,8 την εξέλιξη στη Λιβύη «πολιτική ήττα» για την Ελλάδα και «δυσάρεστη και κακή εξέλιξη».

Παράλληλα, υπενθυμίζει την πρόσφατη αναφορά του Άγγελου Συρίγου σε «υποχώρηση» της ελληνικής πλευράς στα ανοιχτά της Κάσου το 2024, κατά τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, καθώς και προηγούμενη τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Η απάντηση στον Μαρινάκη

Στο επίκεντρο της δήλωσης βρίσκεται η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις χθεσινές αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι όσοι μιλούν για διπλωματική ή εθνική ήττα καταλήγουν, έστω και άθελά τους, να νομιμοποιούν παράνομες θέσεις άλλων κρατών και να αδικούν την Ελλάδα.

Ο Δημήτρης Μάντζος αντιστρέφει το επιχείρημα, ζητώντας από την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν η ίδια κριτική αφορά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εκφράσει ανάλογες εκτιμήσεις.

«Ρωτούμε πλέον ευθέως την Κυβέρνηση: Τελικά κι οι ίδιοι οι βουλευτές της «νομιμοποιούν τις θέσεις άλλων κρατών» και «αδικούν τη χώρα τους», όπως έσπευσε να μας πει χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στην τεκμηριωμένη αντίδραση και στη σαφή θέση του ΠΑΣΟΚ;»

Και συνεχίζει με διαδοχικά ερωτήματα:

«Μήπως παίζουν κι αυτοί το παιχνίδι της Τουρκίας;

Τα λένε για να ασκήσουν αντιπολίτευση ή επειδή έτσι συνέβησαν τα γεγονότα; Μήπως, τελικά, όλοι βρισκόμαστε σε μια πλάνη, εκτός από τους ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών;

Ή μήπως κάποιοι εθελοτυφλούν και αποπροσανατολίζουν την κοινωνία;»

Κλείνοντας, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι η κυβέρνηση οφείλει πλέον να επικεντρωθεί στον περιορισμό των συνεπειών της εξέλιξης στη Λιβύη, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα.

«Ματαιοπονούν. Η αποτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανής σε όλους, ακόμη και σε όσους της παρείχαν ψήφο εμπιστοσύνης. Πλέον, αυτό που προέχει είναι να περιοριστούν οι συνέπειές της, με κάθε διπλωματικό μέσο, προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων», υπογραμμίζει.

Η δήλωσή του καταλήγει με την επισήμανση ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με μικροκομματικά ή προεκλογικά κριτήρια.

«Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης με μικροκομματικούς ή προεκλογικούς όρους.

Είναι η χώρα που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει όλους. Όχι μια κυβέρνηση σε αποδρομή».