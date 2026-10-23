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Παλλήνη: Περιπετειώδης σύλληψη 43χρονου που έκλεβε υλικά από οικοδομή – Προσπάθησε να εμβολίσει μηχανές της ΔΙΑΣ με το αυτοκίνητό του

Ένας 43χρονος συνελήφθη στην Παλλήνη έπειτα από καταδίωξη, κατά την οποία επιχείρησε να εμβολίσει μηχανές αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ με το αυτοκίνητό του. Είχε προηγηθεί η διαπίστωση αφαίρεσης υλικών από νεοανεγειρθείσα οικοδομή στη συμβολή της Λεωφόρου Σπάτων με την οδό Λεονταρίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ στο όχημα εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και οικοδομικά υλικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ένας 43χρονος έπειτα από καταδίωξη στην Παλλήνη, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του, μηχανές αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
  • Ο άνδρας είχε γίνει αντιληπτός να αφαιρεί υλικά από νεοανεγειρθείσα οικοδομή και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, για έλεγχο.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν οικοδομικά υλικά και διαρρηκτικά εργαλεία.

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Για σωρεία αδικημάτων κατηγορείται ένας 43χρονος, που συνελήφθη χτες (22/10/2026) αργά το βράδυ, έπειτα από περιπετειώδη καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του, μηχανές αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ,  στην περιοχή της Παλλήνης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 23.20, στη συμβολή της Λ. Σπάτων με την οδό Λεονταρίου στην Παλλήνη, έγινε αντιληπτός ένας άνδρας, που αφαιρούσε υλικά από νεοανεγειρθείσα οικοδομή.

Ομάδα ΔΙΑΣ, έφτασε στο σημείο, όπου τον εντόπισε ως οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου και του έκανε σήμα για έλεγχο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, το ΙΧ προσπάθησε να εμβολίσει τις μηχανές των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Τελικά, λίγα λεπτά αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός, που όπως προέκυψε είναι 43 ετών και οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα Ασφάλειας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, κλοπή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν οικοδομικά υλικά και διαρρηκτικά εργαλεία.

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