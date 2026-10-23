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Βουλή: «Και α και ου, τον ήπιαμε παντού» η ατάκα Ξανθόπουλου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στο επίκεντρο της χθεσινής κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής βρέθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, να εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για διαδοχικές αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική. Ο βουλευτής χαρακτήρισε την έγκριση του παράνομου και άκυρου μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ως σοβαρό φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σκωπτική καταληκτική αναφορά του, συνδυάζοντας παλαιότερες δηλώσεις των στελεχών της πλειοψηφίας, Καλογερόπουλου και Άδωνι Γεωργιάδη.

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Πολιτική

Θεόφιλος Ξανθόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο της χθεσινής κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής βρέθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση.
  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για διαδοχικές ήττες της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αποδίδοντάς της ευθύνες για τις τελευταίες εξελίξεις.
  • Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η καταληκτική αναφορά του: «Για να συναιρέσω δύο τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καλογερόπουλου και του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, θα σας πω “και α και ου, τον ήπιαμε παντού”».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε χθες Πέμπτη (22/10) στην Ολομέλειας της Βουλής, το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση αλλά μια σκωπτική ατάκα του έκανε αίσθηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, κάνοντας λόγο για νέα αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βιώνει άλλη μια αποτυχία στην εξωτερική πολιτική. Το τουρκολιβυκό σύμφωνο είναι αγκάθι στα πλευρά της χώρας. Η έγκριση του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου συνιστά ένα ακόμη σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος έκανε λόγο για διαδοχικές ήττες της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αποδίδοντάς της ευθύνες για τις τελευταίες εξελίξεις.

«Και α και ου, τον ήπιαμε παντού!» ήταν ατάκα Ξανθόπουλου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η καταληκτική αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέλεξε να συνδυάσει δύο προηγούμενες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καλογερόπουλου και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Για να συναιρέσω δύο τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καλογερόπουλου και του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, θα σας πω “και α και ου, τον ήπιαμε παντού”» δήλωσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ξανθόπουλος: Δείτε το βίντεο με την επίμαχη ατάκα

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