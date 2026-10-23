Δυτική Όχθη: Φονική συμπλοκή στη Χεβρώνα με 2 νεκρούς Παλαιστίνιους και 5 τραυματίες – Ο Νετανιάχου διέταξε καθολικό αποκλεισμό της περιοχής

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Λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ισραηλινές εκλογές, το Γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό (IDF) να προετοιμαστεί για πλήρη αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης, στον απόηχο ένοπλης επίθεσης κοντά στη Χεβρώνα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Παλαιστινίων και τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες που εξαπέλυσαν επίθεση το πρωί της Παρασκευής κοντά στη διασταύρωση Γιεχούντα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία και ο στρατός ανέφεραν ότι οι ένοπλοι έφεραν τυφέκιο M16 και πιστόλι, ενώ η ταχεία επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε μια ευρύτερη «τρομοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών».

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι, έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης με τη συμμετοχή του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και του Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης, δόθηκε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείσουν αμέσως την πόλη της Χεβρώνας και να προετοιμαστούν για την πλήρη σφράγιση ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.



Παράλληλα, ο στρατός προχώρησε στο στήσιμο οδοφραγμάτων και στον αποκλεισμό γειτονικών παλαιστινιακών κωμοπόλεων.

בהמשך לדיווח על פיגוע ירי במרחב צומת יהודה שבחטיבת יהודה, שני מחבלים חוסלו, כוחות צה”ל ממשיכים בסריקות. הוטל כתר על מספר כפרים במרחב. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2026



Τραυματίες

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Ισραήλ.

Διασώστες ανέφεραν ότι κατά την άφιξή τους στο σημείο οι πυροβολισμοί βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

כוחות צה”ל מכתרים את העיר חברון וכפרים נוספים, נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור במהלך השבוע כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מסיתים ומזוהים עם ארגוני הטרור חמאס וגא״פ ברחבי יהודה ושומרון בהמשך לפיגוע הירי מוקדם יותר היום בחטיבת יהודה, כוחות צה״ל ומג״ב איו״ש נכנסו לפעילות התקפית במרחב העיר חברון – עליה ועל כפרים נוספים במרחב הוטל כתר מלא. הלוחמים פועלים כעת בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. בנוסף, במהלך השבוע האחרון, כוחות צה”ל, מג”ב איו”ש ושוטרי מחוז ש”י פעלו בהכוונת שב”כ בעשרות פעילויות התקפיות לסיכול טרור ביהודה ושומרון, במסגרתן עצרו יותר מ-70 מבוקשים, ביניהם מזוהים עם ארגוני הטרור חמאס והגא״פ ומסיתים נגד מדינת ישראל וכוחות צה”ל.

בנוסף, אותרו עשרות אמצעי לחימה, בהם נשקים מסוג ‘M16’, נשקי ‘קרלו’, נשקי ‘איירסופט’ וארבעה מטעני חבלה. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בהתקפיות לסיכול טרור למען שמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2026



Δύο άνδρες ηλικίας περίπου 20 ετών έφεραν τραύματα από σφαίρες στα κάτω άκρα, ενώ ένας ακόμη δεν είχε τις αισθήσεις του και έφερε σοβαρότατα τραύματα.

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη σκηνή ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν ακόμη στην περιοχή», δήλωσε ο Τζουριέλ Εντρί, μέλος της ομάδας πρώτων βοηθειών.

5 blessés dont deux dans un état critique : voilà le premier bilan de l’attaque à l’arme à feu de terroristes au carrefour de la région Yehuda. Deux terroristes ont tiré à l’aide d’un fusil d’assaut M4 (photo) et de revolvers. Ils ont été éliminés par des soldats de la 101ème brigade des parachutistes. Sur les vidéos, l’impressionnant échange de feu. @i24NEWS_FR — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) October 23, 2026



Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Πολιτικές αναταράξεις και ακύρωση εκδηλώσεων του Λικούντ

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι καλούνται την ερχόμενη Τρίτη να αποφασίσουν αν θα δώσουν άλλη μία θητεία στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Μετά την επίθεση στη βόρεια είσοδο της Χεβρώνας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε την ακύρωση όλων των πολιτικών εκδηλώσεων του κόμματος Λικούντ που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη προειδοποιήσει για πιθανά χτυπήματα από «εχθρούς» της χώρας στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Ενόψει μάλιστα της εφετινής επέτειου της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είχε υποστηρίξει –χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία– ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ενδέχεται να επιτεθεί προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σκληρή γραμμή Μπεν-Γκβίρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, γνωστός για τις ακραίες τοποθετήσεις του, δήλωσε ότι η επίθεση στη Χεβρώνα αποδεικνύει την ανάγκη περιορισμού της ελευθερίας μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

«Οι ζωές των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας, των εποίκων, οι ζωές των στρατιωτών, οι ζωές των αστυνομικών, οι ζωές των μαχητών μας είναι εκατομμύρια φορές πιο σημαντικές από την ελευθερία μετακίνησης», είπε χαρακτηριστικά.

בוקר קשה. מתפללים לרפואתם של הפצועים. אירוע שממחיש שוב את מה שאני אומר כבר ארבע שנים בקבינט. צריך לפרק את הדבר הזה שנקרא הרשות הפלסטינית. לא יכול להיות מצב שבתוך יהודה ושומרון תהיה לנו מדינת טרור. צריך לפרק אותם, צריך להפסיק את התנועה, את הצירים המשותפים כאן של יהודים ותושבי הרשות. חופש התנועה של תושבי הרשות פחות חשוב מהזכות שלנו לחיות. וכמו שאמרתי ואני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית: לפרק את הרשות הפלסטינית, לפרק אותם! אי אפשר שתהיה רשות טרור לצד מדינת ישראל. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 23, 2026

Πολιτική εκμετάλλευση;

Ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής Ακίβα Ελντάρ υποστήριξε μιλώντας στο Al Jazeera ότι, ο Νετανιάχου «κάνει τα πάντα» για να προκαλέσει τους Παλαιστίνιους πριν από τις εκλογές της Τρίτης, βασίζοντας τη στρατηγική του στην εμβάθυνση της σύγκρουσης για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων.

«Αυτό που χρειάζεται [ο Νετανιάχου] είναι κλιμάκωση. Κάνει τα πάντα για να προκαλέσει, αν όχι το Ιράν, τους Παλαιστίνιους, μέσω της ρητορικής του και της υποστήριξής του στους βίαιους εποίκους», σημείωσε.

Ο Ελντάρ εκτίμησε μάλιστα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την επίθεση στη Χεβρώνα για να καθυστερήσει ή να αναστείλει την εκλογική διαδικασία.

«Μπορεί ακόμη και να ισχυριστεί ότι από τη στιγμή που συνέβη αυτή η επίθεση, δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε εκλογές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

«Θα προσπαθήσει ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να χρησιμοποιήσει ακόμη και τον νόμο έκτακτης ανάγκης για να το υποστηρίξει αυτό».