Δυτική Όχθη: Φονική συμπλοκή στη Χεβρώνα με 2 νεκρούς Παλαιστίνιους και 5 τραυματίες – Ο Νετανιάχου διέταξε καθολικό αποκλεισμό της περιοχής

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση Γιεχούντα στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Παλαιστινίων από ισραηλινά πυρά και τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων. Στον απόηχο του περιστατικού, το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να αποκλείσει τη Χεβρώνα και να προετοιμαστεί για πλήρη σφράγιση της Δυτικής Όχθης, ενώ ακυρώθηκαν οι προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματος Λικούντ λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη Ισραήλ Νετανιάχου
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλη επίθεση κοντά στη Χεβρώνα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Παλαιστινίων και τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, οδηγώντας το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάξει τον αποκλεισμό της πόλης και την προετοιμασία για πλήρη σφράγιση της Δυτικής Όχθης.
  • Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίσσεται λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ισραηλινές εκλογές, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να προχωρά στην ακύρωση όλων των σημερινών πολιτικών εκδηλώσεων του κόμματος Λικούντ.
  • Ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει για πιθανά χτυπήματα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ επανέφερε τις αξιώσεις του για περιορισμό της ελευθερίας μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ισραηλινές εκλογές, το Γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό (IDF) να προετοιμαστεί για πλήρη αποκλεισμό της Δυτικής Όχθης, στον απόηχο ένοπλης επίθεσης κοντά στη Χεβρώνα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Παλαιστινίων και τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

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Φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες που εξαπέλυσαν επίθεση το πρωί της Παρασκευής κοντά στη διασταύρωση Γιεχούντα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία και ο στρατός ανέφεραν ότι οι ένοπλοι έφεραν τυφέκιο M16 και πιστόλι, ενώ η ταχεία επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε μια ευρύτερη «τρομοκρατική επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών».

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Λίγες ώρες μετά το συμβάν, το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι, έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης με τη συμμετοχή του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και του Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης, δόθηκε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείσουν αμέσως την πόλη της Χεβρώνας και να προετοιμαστούν για την πλήρη σφράγιση ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.


Παράλληλα, ο στρατός προχώρησε στο στήσιμο οδοφραγμάτων και στον αποκλεισμό γειτονικών παλαιστινιακών κωμοπόλεων.


Τραυματίες

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Ισραήλ.

Διασώστες ανέφεραν ότι κατά την άφιξή τους στο σημείο οι πυροβολισμοί βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.


Δύο άνδρες ηλικίας περίπου 20 ετών έφεραν τραύματα από σφαίρες στα κάτω άκρα, ενώ ένας ακόμη δεν είχε τις αισθήσεις του και έφερε σοβαρότατα τραύματα.

«Φτάσαμε σε μια δύσκολη σκηνή ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν ακόμη στην περιοχή», δήλωσε ο Τζουριέλ Εντρί, μέλος της ομάδας πρώτων βοηθειών.


Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Πολιτικές αναταράξεις και ακύρωση εκδηλώσεων του Λικούντ

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι καλούνται την ερχόμενη Τρίτη να αποφασίσουν αν θα δώσουν άλλη μία θητεία στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Μετά την επίθεση στη βόρεια είσοδο της Χεβρώνας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε την ακύρωση όλων των πολιτικών εκδηλώσεων του κόμματος Λικούντ που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη προειδοποιήσει για πιθανά χτυπήματα από «εχθρούς» της χώρας στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Ενόψει μάλιστα της εφετινής επέτειου της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είχε υποστηρίξει –χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία– ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ενδέχεται να επιτεθεί προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σκληρή γραμμή Μπεν-Γκβίρ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, γνωστός για τις ακραίες τοποθετήσεις του, δήλωσε ότι η επίθεση στη Χεβρώνα αποδεικνύει την ανάγκη περιορισμού της ελευθερίας μετακίνησης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

«Οι ζωές των κατοίκων της Ιουδαίας και της Σαμάρειας, των εποίκων, οι ζωές των στρατιωτών, οι ζωές των αστυνομικών, οι ζωές των μαχητών μας είναι εκατομμύρια φορές πιο σημαντικές από την ελευθερία μετακίνησης», είπε χαρακτηριστικά.

Πολιτική εκμετάλλευση;

Ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής Ακίβα Ελντάρ υποστήριξε μιλώντας στο Al Jazeera ότι, ο Νετανιάχου «κάνει τα πάντα» για να προκαλέσει τους Παλαιστίνιους πριν από τις εκλογές της Τρίτης, βασίζοντας τη στρατηγική του στην εμβάθυνση της σύγκρουσης για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων.

«Αυτό που χρειάζεται [ο Νετανιάχου] είναι κλιμάκωση. Κάνει τα πάντα για να προκαλέσει, αν όχι το Ιράν, τους Παλαιστίνιους, μέσω της ρητορικής του και της υποστήριξής του στους βίαιους εποίκους», σημείωσε.

Ο Ελντάρ εκτίμησε μάλιστα ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την επίθεση στη Χεβρώνα για να καθυστερήσει ή να αναστείλει την εκλογική διαδικασία.

«Μπορεί ακόμη και να ισχυριστεί ότι από τη στιγμή που συνέβη αυτή η επίθεση, δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε εκλογές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

«Θα προσπαθήσει ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να χρησιμοποιήσει ακόμη και τον νόμο έκτακτης ανάγκης για να το υποστηρίξει αυτό».

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