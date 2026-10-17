Δυτική Όχθη: Επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε Ευρωπαίους διπλωμάτες – Ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαίους διπλωμάτες και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο.

Αναλυτικότερα, οι έποικοι επιτέθηκαν σε συνοδεία ευρωπαίων διπλωματών που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ξυλοκοπώντας έναν Γάλλο δήμαρχο, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας μάρτυρας και δύο διπλωματικές πηγές.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Μπερνάρ Μποντό, δήμαρχος της πόλης Ουλνουά-Εμερί, φαίνεται σωριασμένος στο έδαφος μπροστά σε ένα αυτοκίνητο .

Τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, τόνισε ένας διπλωμάτης.