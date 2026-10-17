Γιάννης Στάνκογλου: Όσο μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι με άλλον τρόπο

Στον έρωτα και τη συντροφικότητα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος ήταν σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Ο γνωστός ηθοποιός συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για διάφορες πτυχές της ζωής του αλλά και για τον έρωτα, σημειώνοντας ότι μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

«Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη συντροφικότητα»

«Όσο μεγαλώνεις, μάλλον ερωτεύεσαι με άλλον τρόπο. Δηλαδή θες να δεις τον άλλον αλλιώς γιατί έχεις να κάνεις πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είσαι συγκεκριμένος στο τι θες να κάνεις μ’ αυτόν τον άνθρωπο ενώ, παλιότερα, τα ήθελες όλα μ’ αυτόν τον άνθρωπο και ήσουν στο χάος για να τον δεις», είπε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την απομυθοποίηση. Σίγουρα κάποια πράγματα τα σκέφτεσαι διαφορετικά μεγαλώνοντας, αλλά από τη στιγμή που θα ‘σου συμβεί να είσαι ερωτευμένος, απλά ερωτεύεσαι αλλιώς. Απλά σε απασχολούν άλλα πράγματα, πιο ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου» εξήγησε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη συντροφικότητα αλλά και το τι έχεις ανάγκη να κάνεις με τον άλλον. Τι θέλεις να μοιράζεσαι μαζί του, πως θέλεις να επικοινωνείς, τι στόχους και τι όνειρα βάζεις. Όλα αυτά».

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