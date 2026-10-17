Τίρανα: Διαδηλωτές πολιορκούν για πέμπτη ημέρα το Υπουργείο Παιδείας – Επεισόδια και καταγγελίες για αστυνομική βία

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Αλβανία, καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, εισέρχονται στην πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους. Η νεανική οργή, που τροφοδοτείται από τη διαφθορά, την ανεργία και αμφιλεγόμενες επενδύσεις, έχει μετατρέψει τους δρόμους της πρωτεύουσας και άλλων μεγάλων πόλεων σε πεδίο μάχης, συνιστώντας τη σοβαρότερη πολιτική απειλή για τον Αλβανό πρωθυπουργό, από την ανάληψη της εξουσίας το 2013.

Σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα και κύμα συλλήψεων στην περιφέρεια

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα (17/10/2026) στη λεωφόρο Δυρραχίου, κοντά στο Υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές και κυρίως φοιτητές και μαθητές Λυκείου, ήρθαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.



Την ίδια ώρα, η κοινωνική έκρηξη εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Λέζα και το Δυρράχιο, επικρατεί εξαιρετικά έκρυθμη κατάσταση, με την αστυνομία να προχωρά σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Η ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο, ενώ από χθες έχει απευθυνθεί κάλεσμα συμμετοχής και στους Αλβανούς της διασποράς. Στις κινητοποιήσεις των φοιτητών έχουν πλέον ενσωματωθεί και οι διαδηλωτές του κινήματος «Φλαμίνγκο», οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους από τον Ιούνιο. Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται πλέον στη μεγάλη συγκέντρωση, που διοργανώνεται για τις 19:00 (τοπική ώρα).

Shqipëria🇦🇱 https://t.co/W39ry0R8qW Totalny chaos w Tiranie protestujący wchodzą ,na wozy policyjne próbując zniszczyć armatki wodne wtedy. Policja używa gumowych kul gazu łzawiącego wnet studenci koktajli mołotowa Ps Niech Europa i świat zobaczy co się dzieje w Albanii !! — Hrvatska (@Hrvatska69) October 17, 2026

Albania’s youth protest Edi Rama’s 13 year rule. Day 5. [Video: @IsamyzyrajAlb ]. https://t.co/P9InhbM8J0 — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 17, 2026

Αμετακίνητος ο Ράμα – Εσωκομματικά πυρά από τη Σπιροπάλι

Παρά το γενικευμένο αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, εμφανίστηκε ανένδοτος στις πρωινές του δηλώσεις. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, τονίζοντας πως πρωταρχική του ευθύνη είναι η προστασία των πολιτών, η εγγύηση της δικαιοσύνης και η υλοποίηση της κυβερνητικής εντολής με ορίζοντα την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ το 2030.

«Οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών και όχι μέσω της βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters.

🔴 🇦🇱 #ALBANIA URGENT The situation is deteriorating sharply in #Tirana . Students have stormed the town hall following clashes at the Ministry of Education. Broken windows, torn grilles, fires reported. Police have used tear gas and water cannons. https://t.co/XLU00DkES6 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 14, 2026

Le gouvernement albanais a perdu le contrôle, les Albanais ne sont pas uniquement dans les rues, ils prennent d’assaut les bureaux gouvernementaux, ils réclament la démission du premier ministre. Ce gouvernement contrôlé par Israël tombera bientôt.

https://t.co/HeS7KnpIDv — ISHKA 🎒 (@zvonko2026) October 17, 2026

Ωστόσο, το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ελίζα Σπιροπάλι, απέστειλε μακροσκελή προσωπική επιστολή στον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας:

«Η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων», επεσήμανε.

Η κατάσταση οξύνθηκε γρήγορα όταν διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τρεις μεγάλες ομάδες, δημιουργώντας πολλαπλά μέτωπα συγκρούσεων. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες και μάρμαρα στο γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, το οποίο περιφρουρείται από ειδικές δυνάμεις,καθώς και στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο του τελευταίου.

Παράλληλα, εκτεταμένες φθορές σε πόρτες και παράθυρα προκλήθηκαν στο κτίριο του Προεδρείου του Κοινοβουλίου, όπου η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων. Επίσης, έχουν σπάσει πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων και γενικότερα η κατάσταση τείνει να οξύνεται αντί να αποκλιμακώνεται.

Τραυματισμός Ακαδημαϊκού και Αντίδραση της Αγοράς

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το Υπουργείο Παιδείας, τραυματίστηκε η λέκτορας Νομικής Κέλα Ολντάσι, σύζυγος του εκλιπόντος πρώην υπουργού Σοκόλ Ολντάσι, η οποία διαδήλωνε στο πλευρό των φοιτητών. Την ίδια στιγμή, πληθώρα ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αλβανική πρωτεύουσα παρέμειναν κλειστές, αναρτώντας πινακίδες συμπαράστασης στους διαδηλωτές, με στόχο την προστασία των καταστημάτων τους από λεηλασίες και φθορές.

Ο επίσημος απολογισμός και η αστυνομική αυθαιρεσία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι Αρχές προχώρησαν σε 324 προσαγωγές και 152 συλλήψεις, ενώ ο αριθμός των τραυματισμένων αστυνομικών ανήλθε στους 120. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη θέση σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικών, οι οποίοι κατεγράφησαν να ξυλοκοπούν τραυματισμένο διαδηλωτή στο έδαφος.

WATCH: Police Officer Appears to Trip Young Man During Albania Protests A video shows a police officer making a move towards a young man, who then falls to the ground amid protests in Albania. Cc: @telegrafalbania #HeritageTimesHT #Albania #Protests https://t.co/FgiwfD7zfC — Heritage Times HT (@TheHTAfrica) October 17, 2026

Κάλεσμα για Παγκόσμια Κινητοποίηση

Η ένταση αναμένεται να διατηρηθεί, καθώς οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα για νέες μαζικές διαδηλώσεις την επομένη, καλώντας παράλληλα και την αλβανική διασπορά να πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις στις πόλεις του εξωτερικού όπου διαμένει.

Το χρονικό της οργής: Σκάνδαλα, συλλήψεις και η επένδυση Κούσνερ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 500 διαδηλωτές (εκ των οποίων οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι), ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 120 τραυματισμοί αστυνομικών και 45 διαδηλωτών, αν και ο πραγματικός αριθμός των τραυματισμένων πολιτών, εκτιμάται πως είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η οργή των νέων ξέσπασε μετά από μήνες διαμαρτυριών για τα σχέδια ανέγερσης πολυτελούς θερέτρου στις νότιες ακτές της χώρας, έργο στο οποίο εμπλέκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρότι δεν προέκυψαν στοιχεία για παρανομία του ίδιου του Κούσνερ, οι καταγγελίες κατοίκων ότι η γη τους πουλήθηκε παράνομα από πρόσωπο που ερευνάται για διακίνηση ναρκωτικών, σε συνδυασμό με παλαιότερα σκάνδαλα ανάθεσης συμβάσεων από τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πυροδότησαν το φιτίλι.

Protesters clashed with police in Tirana, demanding Albanian Prime Minister Edi Rama’s resignation over corruption and education-neglect allegations https://t.co/FleApLV7II https://t.co/mqTtd2f7SO — Reuters (@Reuters) October 17, 2026

«Η χώρα μας είναι ο αλβανικός λαός»

Χαρακτηριστική της μεταστροφής του κλίματος είναι η περίπτωση της Μαριάνα Κοτσέκου (Marjana Koceku). Η 25χρονη, η οποία επιλέχθηκε πέρυσι από τον ίδιο τον Ράμα ως το νέο πρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχει πλέον ανεξαρτητοποιηθεί και διαδηλώνει στο πλευρό των φοιτητών.

«Δεν συμφωνούσα, ειδικά με τις πολιτικές που εφάρμοζαν ενάντια στη φύση, τη γη μας και την Αλβανία μας», δήλωσε η Κοτσέκου μέσα στο νέφος των δακρυγόνων στα Τίρανα.

«Η χώρα μας είναι ο αλβανικός λαός. Αυτοί δημιουργούν το μέλλον, αυτοί δημιουργούν το παρόν και αυτοί μπορούν να πάνε τη χώρα μας μπροστά. Όχι ένα μόνο πρόσωπο, όχι μία μόνο κυβέρνηση», τόνισε.