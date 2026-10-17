Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Πάπας – Επιστρέφει στο Βατικανό – BINTEO

Εξιτήριο από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι στη Ρώμη πήρε ο πάπας Λέων το απόγευμα του Σαββάτου και περπατώντας μπήκε στο αυτοκίνητο, το οποίο τον μεταφέρει στο Βατικανό, ενώ χαιρέτησε τους πιστούς που τον περίμεναν έξω από το νοσοκομείο.

Πηγές του Βατικανού επιβεβαίωσαν ότι αύριο ο ποντίφικας πρόκειται να ευλογήσει το πλήθος που θα συγκεντρωθεί, όπως κάθε Κυριακή, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η απόφαση να του δοθεί εξιτήριο ελήφθη σήμερα το πρωί από τους θεράποντες γιατρούς, μετά και τις τελευταίες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποντίφικας. Οι γιατροί έκριναν ότι χάρη στη συνεχή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη ο Λέων υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, εξαιτίας αδενοκαρκινώματος. Τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα, επικεφαλής της θωρακοχειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου Τζεμέλι.

Σε περίπου δέκα ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα της δεύτερης βιοψίας, βάσει των οποίων και θα πρέπει να αποφασιστεί αν κρίνονται αναγκαίες περαιτέρω θεραπείες.

Η επέμβαση αποτέλεσε την πρώτη σημαντική δοκιμασία για την υγεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά τους 17 μήνες που βρίσκεται στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.