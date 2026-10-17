Χανιά: Νέα τραγωδία με έναν νεκρό σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Δύο τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί – ΦΩΤΟ

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Νέα τραγωδία γράφτηκε σήμερα, μεσημέρι Σαββάτου, στον “πολύπαθο” ΒΟΑΚ, στην Κρήτη όπου ένα άτομο έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον κόμβο Πλατανιά, στο ρεύμα προς Κίσσαμο, ενώ μεταξύ των δύο τραυματιών βρίσκεται και ένα μικρό παιδί, με τραύματα στο κεφάλι.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων και στο δεύτερο (βαν) μια οικογένεια ξένων, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο Έλληνας οδηγός του ενός αυτοκίνητου ενώ τραυματίας είναι η συνοδηγός του, σύμφωνα με το zarpanews.

Επίσης με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ένα μικρό αγόρι από την οικογένεια των ξένων που επέβαιναν στο έταιρο αυτοκίνητο.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία, 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου και το ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Οκτωβρίου, στις περίπου 15:00.

Επιχείρησαν 5 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες δύο Ε.Ι.Χ οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους πλαγιομετωπικά.

Στο ένα επέβαιναν 2 άτομα ενώ στο έτερο 6 άτομα.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και απεγκλώβισαν μια τραυματισμένη γυναίκα.

Στη συνέχεια, αμφότεροι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα άλλα έξι άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα είχαν ήδη παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.