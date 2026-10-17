Πέθανε στα 16 της η μικρή Μιλού: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης και λύπης – ΒΙΝΤΕΟ

Ήταν 16 ετών, μικρόσωμη και γλυκύτατη, όπως τα σκυλάκια της ράτσας της, τα αξιαγάπητα Τζακ Ράσελ. Ο λόγος για τη Μιλού που έφυγε από τη ζωή και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα βίντεο του δημιουργού περιεχομένου Γρηγόρη Κορπίδη, με αποτέλεσνα να είχε κερδίσει την αγάπη χιλιάδων χρηστών των social media.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος το μεσημέρι του Σαββάτου με ένα συγκινητικό βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι tomilou (όπως ήταν γνωστό) άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά του.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου», έγραψε, αποχαιρετώντας το σκυλάκι που τον συντρόφευε για 16 ολόκληρα χρόνια.

Η Μιλού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε μοιραστεί ένα βίντεο από την τελευταία τους βόλτα στη θάλασσα, ένα μέρος που η Μιλού αγαπούσε ιδιαίτερα.

Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με χιλιάδες ακολούθους και γνωστά πρόσωπα να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα, κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε.

Σε λιγότερη από 1 ώρα μετά την ανακοίνωση το Post συγκεντρώνει πάνω από 108.000 likes.

Το σκυλί έγινε γνωστό μέσα από τον Γρηγόρη Κορπίδη (Greg Corpidis) που παράγει περιεχόμενο για το YouTube, το Instagram και το TikTok εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.

Ο ίδιος μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα μαζί με τη Μιλού, αλλά και ταξίδια που πήγαινε με το σκυλί του δημιουργώντας μικρά και μεγάλα βίντεο. Έχει 267 χιλ. ακολούθους στο Instagram, ενώ στο YouTube διαθέτει 177.000 subscribers.