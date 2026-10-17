Γκράβα: Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης

Έως τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις και οι έλεγχοι από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή φυσικού αερίου.

Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το πρωί στο εσωτερικό των σχολικών κτιρίων, θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τα ευρήματα των ειδικών.

Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αλλαγής του συστήματος θέρμανσης και ψύξης των σχολείων, με την αντικατάσταση του φυσικού αερίου από ηλεκτρικές μονάδες κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης.

Πηγές του Δήμου Αθηναίων, που επικαλείται η ΕΡΤ, αναφέρουν πως το σχετικό κόστος εκτιμάται αρχικά σε περίπου 800.000 ευρώ, ενώ το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον Δήμο με δύο επιστολές προς τις αρμόδιες Κτιριακές Υποδομές.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι αποφάσεις των αρμόδιων φορέων θα καθορίσουν και τις εξελίξεις, και κυρίως το πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες, δεδομένου ότι τα μαθήματα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.