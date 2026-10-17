ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για συνέδριο τον Ιανουάριο και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση – Συνεχίζει με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας

Απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η πρόταση του Παύλου Πολάκη για τη διεξαγωγή συνεδρίου τον Ιανουάριο και την εκλογή νέου προέδρου από τη βάση του κόμματος, με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και τέσσερα λευκά. Η Κεντρική Επιτροπή αριθμεί συνολικά 170 μέλη, ενώ η απόφαση σηματοδοτεί τη συνέχιση του μοντέλου συλλογικής ηγεσίας που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση του Παύλου Πολάκη τέθηκε σε ψηφοφορία, χωρίς να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται στη διεξαγωγή των διαδικασιών του συνεδρίου μετά τις εθνικές εκλογές. Η πρόταση του βουλευτή για αλλαγή ηγεσίας πριν από τις εκλογές είχε διατυπωθεί εδώ και καιρό, ενώ ο ίδιος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία. Η ψηφοφορία ανέδειξε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη θέση δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή.

Νωρίτερα, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης τοποθετήθηκαν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους για την πολιτική και οργανωτική πορεία του κόμματος, το μοντέλο ηγεσίας, την κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές ανασυγκρότησής του.

Ρένα Δούρου: «Βαθιά αριστερή επιλογή η συλλογική ηγεσία»

Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε την απόφαση για συλλογική ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά αριστερή επιλογή», και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπείται στην επόμενη Βουλή. Όπως τόνισε, «Δεν αρκεί να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της δεξιάς», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα εξακολουθεί να έχει πολιτικό ρόλο και κοινωνική χρησιμότητα, παρά τις προβλέψεις όσων θεωρούσαν ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική στην προηγούμενη ηγεσία, επισημαίνοντας ότι οι προσωποκεντρικές αντιλήψεις και η ταύτιση του κόμματος με τον εκάστοτε αρχηγό συνέβαλαν στην αποδυνάμωσή του. «Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε συντρόφους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ένα κόμμα με συλλογική λειτουργία, ενεργά μέλη και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Όπως σημείωσε, η συλλογικότητα δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά έκφραση πολιτικής αυτοπεποίθησης και προϋπόθεση για την επανασύνδεση του κόμματος με την κοινωνία.

Παύλος Πολάκης: «Εκλογή αρχηγού για να αναταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στην ανάγκη διεξαγωγής συνεδρίου τον Ιανουάριο και εκλογής νέου αρχηγού από τη βάση, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα χρειάζεται σαφή ηγεσία για να ανακτήσει τη δυναμική του. Κατά την τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή, διευκρίνισε ότι δεν απορρίπτει συνολικά τη συλλογική ηγεσία, αλλά θεωρεί ότι σε κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να υπάρχει πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων.

«Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση επιβίωσης», ανέφερε, συγκρίνοντας τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις πριν και μετά την υιοθέτηση του συλλογικού μοντέλου και υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν δείχνει αύξηση της εκλογικής επιρροής του κόμματος. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πολιτικές προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να διαμορφώσουν πλειοψηφικά ρεύματα χωρίς προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες. Κλείνοντας, επισήμανε ότι ένα συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων τον Ιανουάριο και η εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής μέσα σε μία εβδομάδα θα μπορούσαν να αναστρέψουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η ανασυγκρότηση του κόμματος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Νίκος Παππάς: «Είμαστε εδώ» – Προειδοποίηση για απαντήσεις σε κάθε επίθεση

Ο Νίκος Παππάς έστειλε μήνυμα υπεράσπισης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το κόμμα παραμένει ενεργό και ότι κάθε επίθεση εναντίον του θα αντιμετωπίζεται με απάντηση. Αναφερόμενος στους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές, υποστήριξε ότι η διατήρηση των εδρών τους στερεί από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικές δυνατότητες και δικαιώματα, ζητώντας να τις παραδώσουν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποδοχή τους από τον Αλέξη Τσίπρα θα τον καθιστούσε συνυπεύθυνο για μια πρακτική που, όπως είπε, συνιστά ασέβεια προς το κόμμα. Κάνοντας απολογισμό της περιόδου ανασυγκρότησης, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη δημόσια διαχείριση της ΔΕΗ και την κατάργηση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της οργανωτικής ανασυγκρότησης έως το τέλος του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, ενώ άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη δημοσιονομική πολιτική και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους θέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, σημείωσε «ότι η πρόταση προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοικτή, συνεχίζονται οι επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους και χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά. Τέλος, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι η πρόσφατη δήλωσή του πως σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ συνιστά μετατόπιση από την προηγούμενη θέση του ότι το κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις διαφωνίες σε βασικά προγραμματικά ζητήματα».