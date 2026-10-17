Σκηνές χάους στη Γαλλία: Μαζικές κινητοποιήσεις για την ακρίβεια, επεισόδια και έφοδος στο Δημαρχείο της Μασσαλίας

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Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν πολλές από τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς το κύμα λαϊκής οργής, για την αλματώδη αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης κορυφώθηκε με εκτεταμένα επεισόδια, συλλήψεις και σοβαρές υλικές ζημιές.



Η κοινωνική αναταραχή, που ενισχύεται από τη σύγκλιση διαφόρων κοινωνικών ομάδων και την επιστροφή του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», θέτει εκ νέου τη χώρα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Γενικευμένη ένταση στο Παρίσι και έφοδος σε δημόσια κτίρια

Η πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η προγραμματισμένη πορεία στην Πλατεία Δημοκρατίας. Δυνάμεις της αστυνομίας, έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων απέναντι σε εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι απάντησαν με ρίψη πυροτεχνημάτων και αντικειμένων.

Marseille la police est déplacé par les évènements https://t.co/jtvp9znA8I — turok 🇩🇿🇻🇳🇮🇩🇮🇷🇨🇺🇦🇫🇷🇺 (@nore6164) October 17, 2026



Παράλληλα, ομάδα περίπου 100 ατόμων επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού CNews, ιδιοκτησίας του συντηρητικού επιχειρηματία Βανσέν Μπολορέ, προκαλώντας ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου. Συνολικά στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, κυρίως για κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων και εξοπλισμού, ενώ η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ήταν καθολική σε στρατηγικά σημεία όπως τα Ηλύσια Πεδία και η Αψίδα του Θριάμβου.

Η εξάπλωση των επεισοδίων στην περιφέρεια και η εισβολή στη Μασσαλία

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά εξαπλώθηκε ραγδαία σε ολόκληρη τη επικράτεια. Στη Μασσαλία, ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να παραβιάσει την είσοδο του δημαρχείου στο Παλιό Λιμάνι και να εισβάλει στο λόμπι, φωνάζοντας συνθήματα για κατάληψη της εξουσίας, πριν απομακρυνθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, στόχος επιθέσεων έγινε και τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ κεντρικές αρτηρίες αποκλείστηκαν προσωρινά.

Παρόμοιο σκηνικό επικράτησε και σε άλλες πόλεις:

Λυών: Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών κοντά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα για να διαλύσει εκατοντάδες συγκεντρωμένους, ενώ σημειώθηκαν απόπειρες αποκλεισμού γέφυρας και διυλιστηρίου.

Τουλούζη & Ρεν: Σημειώθηκαν παρεμβάσεις της αστυνομίας για την αποτροπή αποκλεισμών σε σιδηροδρομικές γραμμές, κυκλικούς κόμβους και εμπορικά κέντρα.

Ρουέν: Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πανεπιστημιακό κτίριο, με τις Αρχές, να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Μασσαλία….Οι διαδηλωτές και οι δυνάμεις ασφαλείας ανταλλάσσουν πυρά ροπάλων και δακρυγόνων. https://t.co/idv2l2T36R — Frida (@Fridafr1711) October 17, 2026

Το «προφίλ» των κινητοποιήσεων και ο απολογισμός των Αρχών

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, αγρότες, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, καθώς και υποστηρικτές των «Κίτρινων Γιλέκων», οι οποίοι επανήλθαν δυναμικά στους δρόμους θυμίζοντας τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2018-2019.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για συμμετοχή έως και 190.000 διαδηλωτών σε όλη τη χώρα, η συμπτωματική έναρξη των σχολικών διακοπών επηρέασε τη μαζικότητα σε ορισμένα σημεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι το μεσημέρι:

Καταγράφηκαν 140 διαδηλώσεις σε διάφορες περιφέρειες με τη συμμετοχή τουλάχιστον 32.800 ανθρώπων. Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Από τις 1.500 ανακοινωθείσες δράσεις, πραγματοποιήθηκε ένα μέρος τους, καθώς ορισμένοι προαναγγελθέντες αποκλεισμοί τελικά απετράπησαν.

Πολιτική θύελλα, εκκλήσεις για ηρεμία και καταγγελίες για αστυνομική βία

Η κλιμάκωση της βίας έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία, έξι μόλις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας δεν πρέπει να εκφυλίζεται σε βανδαλισμούς. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική Αριστερά («Ανυπότακτη Γαλλία») για υποκίνηση των επεισοδίων, κατηγορία την οποία το κόμμα απορρίπτει κατηγορηματικά.

LIVE FROM PARIS: Students, trade unions, public workers, and Yellow Vests gather at Place de la République as nationwide cost-of-living protests get underway. https://t.co/m8luNQM2Ez — euronews (@euronews) October 17, 2026



Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται και η αστυνομική διαχείριση:

-Η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διερευνά τουλάχιστον 24 καταγγελίες, με πλέον σοβαρή περίπτωση τον ακρωτηριασμό 15χρονου από κροτίδα λάμψης, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της χρήσης τους.

🔴 🇫🇷 FRANCE URGENT Gros débordements à la Guillotière (Lyon).

Tirs de mortiers, jets de projectiles, affrontements violents.

Situation chaotique. À suivre.

#Lyon #Guillotière #17Octobre https://t.co/HFboyrvuxJ — Geocrises FR (@geocrises) October 17, 2026



-Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε ότι περισσότεροι από 900 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ το κύμα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας παραμένει ενεργό και τροφοδοτείται από ηγετικές φυσιογνωμίες των «Κίτρινων Γιλέκων», τα συνδικάτα έχουν ήδη δώσει το επόμενο ραντεβού στους δρόμους, για να προχωρήσουν σε γενική απεργία και στην πραγματοποίηση νέων διαδηλώσεων στις 5 Νοεμβρίου.