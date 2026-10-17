Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την οικονομία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε τις ενστάσεις του κόμματός του για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Παράλληλα, επεσήμανε τα ζητήματα που εγείρονται σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.

Το Ζήτημα των Φορολογικών Συντελεστών

Επιπλέον, επανέλαβε τη θέση της αντιπολίτευσης για την πορεία των φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ, σε σύγκριση με τις αρχικές εξαγγελίες. Τέλος, διευκρίνισε τα ερωτήματα που τίθενται προς την κυβέρνηση όσον αφορά την εφαρμογή του οικονομικού της προγράμματος.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά:

«Ο Πρωθυπουργός στον πανικό να κρύψει την αποτυχία του, έχει ξεκινήσει τα γνωστά τερτίπια. Ψευτολεονταρισμοί στις Βρυξέλλες και επιθέσεις στην αντιπολίτευση για δήθεν ανευθυνότητα.

Ο υπεύθυνος κ. Μητσοτάκης που λέει πως “δεν θα τινάξει τη μπάνκα στον αέρα”, βρίσκει πάντως σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027 3,9 δισ. επιπλέον.

Μας έχει συνηθίσει να δυσφημεί το ΠΑΣΟΚ και μετά να τρέχει πίσω από το πρόγραμμα μας.

Οι πολίτες ξέρουν πως ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την κοινωνία. Τον νοιάζει μόνο η ψηφοθηρία πριν τις εκλογές.

Μια ερώτηση, κύριε Πρωθυπουργέ:

Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2019 με χειρότερους δημοσιονομικούς όρους, είχατε δεσμευθεί για τερματισμό της πολιτικής υπερφορολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και για τη μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών. 11% και 22% αντί για 13% και 24% που ήταν τότε.

Μετά από εφτά χρόνια στην κυβέρνηση οι συντελεστές παραμένουν στο 13% και στο 24%.

Λέγατε συνειδητά ψέματα τότε, κύριε Μητσοτάκη;

Γιατί δεν κάνατε αυτό που είχατε υποσχεθεί; Μήπως εσείς είστε ο λαϊκιστής που έταζε λαγούς με πετραχήλια για να πάρετε την εξουσία;», δηλώνει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.