Συνεχίζεται το χάος στη Γαλλία: Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε λύκειο και το τράβηξαν βίντεο – «Τρέξε, τρέξε»

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Σχολείο στη Γαλλία εκκενώθηκε σήμερα μετά τον εμπρησμό από νεαρούς, τους οποίους αναζητούν οι αρχές. Η περιφερειακή εκπαιδευτική αρχή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση.

Σε οπτικό υλικό φαίνονται οι νεαροί να ρίχνουν εύφλεκτο υγρό σε διάδρομο και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν αναπτήρα για να ανάψουν φωτιά. Στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή προκειμένου να σωθούν από τις φλόγες.

Όλο αυτό το διάστημα, βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να γελούν.

Σχετικά με το συμβάν το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τους εφήβους να βάζουν φωτιά σε έναν όροφο ενός σχολικού κτιρίου πριν υποχωρήσουν από τη φωτιά και τον καπνό που προκλήθηκε.

Η εκπαιδευτική αρχή της Νάντης επιβεβαίωσε στη Le Figaro ότι το περιστατικό συνέβη αργά το πρωί, λίγο μετά τις 11 π.μ., στο λύκειο Aristide-Briand στο Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).